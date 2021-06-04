На шоу достается многим исполнителям. Суть его в том, что в студию к Галкину приходят известные гости - вместе они слушают современные песни и затем высказывают о них свое мнение.
Про "Ласковый май" 67-летняя Вайкуле вспомнила после прослушивания композиции "Мальчик на девятке", которая сейчас очень популярна среди пользователей соцсети Tik-Tok. Песня сделана в стиле российской поп-музыки 1980-90-х годов. Лайма, не стесняясь в выражениях, назвала ее какашкой. "Это "Ласковый май", какие-то "Белые розы", - оценила она. А на уточняющий вопрос Галкина, плохо ли это, ответила: "Очень плохо. Это для дебилов. Все такое несчастненькое. Мы портим вкус слушателя".
В целом же певица невысоко оценила все прозвучавшие песни, несмотря на то, что Максим Галкин пытался смягчить ее реакцию. С Лаймой почти во всем согласилась и вторая гостья шоу - Айза Долматова.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Европейский сертификат в Литве можно будет получить двумя способами (12)
Европейский сертификат, который облегчит поездки по...
Андрей Солдатов: "Уровень сотрудничества российских и белорусских спецслужб сегодня беспрецедентно высок" Интервью Delfi: "Мы не знаем, где их рамки" (58)
23 мая самолет авиакомпании Ryanair , летевший по маршруту...
По всей Литве скупают квартиры, эксперты предупреждают об опасности (7)
Начало этого года на рынке недвижимости в Литве...
В Центре крови в Лентварисе от коронавируса привьют всех желающих (2)
Мобильная команда Национального центра крови 4 июня в...
"Признание" с ранами на запястьях. Белорусский госканал показал видео с Романом Протасевичем (158)
Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал...