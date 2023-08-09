Бейонсе заплатила $100 000 за лишний час работы метро в Вашингтоне для ее фанатов

Певица Бейонсе заплатила метрополитену Вашингтона $100 000, чтобы ее поклонники могли добраться домой после ее выступления в городе. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на Управление городского транспорта Вашингтона.
Дело в том, что начало вашингтонского концерта Бейонсе, который проходил на днях в рамках ее тура Renaissance Tour на стадионе FedEx Field, был задержан на два часа из‑за сильной грозы. Команда певицы связалась с Управлением городского транспорта Вашингтона и оплатила лишний час работы 98 станций метро, чтобы поклонники могли успеть добраться домой на общественном транспорте, несмотря на задержку выступления.
«Из-за ненастной погоды, которая может задержать начало мирового турне Renaissance в FedExField, метрополитен продлит отправление последнего поезда на дополнительный час после ранее объявленного закрытия. Увеличенное время работы означает, что фанаты Бейонсе могут остаться на вечеринку и при этом вернуться домой на метро. Дополнительный час будет финансироваться за счет средств тура певицы», — сообщалось в пресс-релизе Управления городского транспорта Вашингтона.