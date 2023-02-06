Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и за композицию CUFF IT - в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".
Таким образом, она обошла по числу премий Grammy покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем Grammy в течение 20 лет.
"Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной", - сказала Бейонсе, принимая награду. "Я пытаюсь просто принять эту ночь", - добавила певица.
Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой.
Бейонсе ранее говорила, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.
"Harry's House" британского исполнителя Гарри Стайлза стал лучшим альбомом, а Лиззо с "About Damn Time" получила награду за лучшую запись года.
Еще один британец Сэм Смит получил награду за лучшее поп-исполнение дуэтом за "Unholy", дуэт с Ким Петрас.
Неожиданной стала победа 73-летней блюзовой певицы Бонни Райт, ее трек "Just Like That" был назван "Песней года".
Адель была удостоена награды "Лучшее сольное поп-исполнение" за свою балладу "Easy On Me".
Полный список лауреатов опубликован на странице премии.
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