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74-летний продюсер Бари Алибасов и 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли свой брак. Об этом сообщает “Пятый канал” со ссылкой на документ мирового суда Останкинского района столицы.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то развелись
© RIA/Scanpix

Информацию о разводе также подтвердил адвокат Бари Алибасова Александр Бенхин. Правозащитник уточнил: “Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию”.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Отношения пары, по данным СМИ, испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью более 100 тыс. евро, а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, поясняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В результате на спорное имущество был наложен арест.

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В то же время адвокат актрисы заявила, что “последней каплей” в отношениях супругов стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.

Напомним, в ноябре 2020 года Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым, однако в марте 2021-го отменила бракоразводный процесс через суд. До этого, в феврале, СМИ сообщали, что продюсер решил воссоединиться с Еленой Уронич — бывшей возлюбленной и матерью своего сына, Бари Алибасова-младшего.

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