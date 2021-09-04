Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то развелись

Информацию о разводе также подтвердил адвокат Бари Алибасова Александр Бенхин. Правозащитник уточнил: “Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию”.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Отношения пары, по данным СМИ, испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью более 100 тыс. евро, а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, поясняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В результате на спорное имущество был наложен арест.

В то же время адвокат актрисы заявила, что “последней каплей” в отношениях супругов стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.

Напомним, в ноябре 2020 года Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым, однако в марте 2021-го отменила бракоразводный процесс через суд. До этого, в феврале, СМИ сообщали, что продюсер решил воссоединиться с Еленой Уронич — бывшей возлюбленной и матерью своего сына, Бари Алибасова-младшего.