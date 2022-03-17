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Он рассказал, что в 1981 году видел выступление легендарного советского штангиста Юрия Власова, повесил его фото на стене своей команты. И потом долго ругался с отцом, который воевал против СССР и требовал поменять портрет Власова на немецкого или австрийского спортсмена.
Arnoldas Schwarzeneggeris
Arnoldas Schwarzeneggeris
© Vida Press

Уже в 1990-е, рассказывает Шварценеггер, он сам стал ездить в СССР, а позже Россию. И там он еще раз встретил Юрия Власова, во время съемок культового фильма "Красная жара" - и они очень тепло общались весь день. Власов подарил ему голубую чашку, и Шварценеггер хранит ее до сих пор.

"Сердце и сила россиян всегда вдохновляли меня, поэтому позвольте мне сказать вам правду о войне в Украине, - говорит Шварценеггер. - Никому не нравится, когда критикуют его правительство, но я все же, при всем уважении, скажу. Ваши власти говорят, что цель этой войны - "денацифицировать" Украину. Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения, трех братьев его отца убили нацисты. Это не Украина начала войну, это российские власти".

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Он добавил, что российское правительство обманывает как своих граждан, так и солдат: "Я не хочу, чтобы вы были сломлены физически и морально - как мой отец после войны, это не война для защиты, это незаконная война".

Шварценеггер добавил, что хочет, чтобы россияне преодолели пропаганду и дезинформацию, знали правду об этой войне и распространяли ее.

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