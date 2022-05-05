"Многим детям, пострадавшим во время обстрела вокзала в Краматорске, недавно удалили из тела осколки - это трудный и болезненный процесс. Фрагменты осколков, находившиеся близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять: они остались внутри некоторых детских тел".

"Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений, нанося им эмоциональные и психические травмы".