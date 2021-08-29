Вчера в Сети появилась информация о том, что Анжелику Агурбаш, объявленную в розыск властями Беларуси, задержали в Москве и доставили на допрос. Никаких других пояснений не последовало, а помощница певицы, видимо, будучи не в курсе ситуации, даже опровергла данный факт. Однако, как оказалось, в полиции 51-летняя артистка действительно побывала.

“Я приезжала в отделение сама, без всяких задержаний, — прокомментировала Агурбаш. — Меня вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Беларуси. Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться. Помимо запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в МВД России были отправлены документы на мой межгосударственный розыск. Меня обвиняют по тем же статьям (о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента — прим. ред.), все так же требуют моего ареста и передачи белорусским властям. Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями”.

Статьи по теме: Беларусь попросила Россию экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш

Все началось с того, что Анжелика, уроженка Беларуси, не смогла пройти мимо тех событий, которые разворачивались в братской стране в прошлом году и продолжаются до сих пор. Звезда высказала свое мнение, после чего на нее завели два уголовных дела — по ним Агурбаш грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, по ее словам, она как гражданка России чувствует себя абсолютно спокойно и уверено.

“После допроса я поехала на запланированную репетицию с музыкантами, все хорошо, никаких других действий не последовало, — продолжает звезда. — Не знаю, откуда пошла информация про то, что меня арестовывали. Вообще о том, что я была в полиции, не знали даже мои дети и родственники — не хотела никого волновать. Как гражданка Российской Федерации я чувствую себя в абсолютной безопасности. В рамках межгосударственных соглашений визит в отделение был формальностью. Но тем не менее это все равно неприятные эмоции и ощущения. Мне просто не дают спокойно жить”.

За свою судьбу певица не переживает: зная законы, она уверена, что экстрадиция ей не грозит, так как Россия ни при каких обстоятельствах не выдает своих граждан. А вот родные, которые по-прежнему проживают в Беларуси, вызывают у Анжелики беспокойство. “Мы на связи, не паникуем, если какая-то критическая ситуация возникнет, будем думать, что делать дальше, — рассказывала Агурбаш ранее. — Охраны у меня нет, не хочу сгущать краски. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии со стороны Лукашенко. Надо быть осторожной, смотреть по сторонам”.

А чтобы было понятно отношение белорусских властей к певице, достаточно послушать официальную пропаганду.