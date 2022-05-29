Анна Заворотнюк рассказала поклонникам о здоровье мамы актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда несколько лет ведет борьбу со злокачественной опухолью мозга. По словам старшей дочери, сейчас звезда сериала “Моя прекрасная няня” проходит лечение.

“Потихонечку. Она на серьезном лечении”, — ответила Заворотнюк-младшая на вопрос подписчика о здоровье матери. Сама Анастасия Заворотнюк не высказывается о своем здоровье и уже давно не появлялась на публике.