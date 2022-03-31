В своем посте в "Фейсбуке" на английском языке Нетребко написала, что прямо осуждает войну, не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы. Она утверждает, что Владимира Путина видела считанное число раз.

Ранее Нетребко не осуждала нападения России на Украину, а также фотографировалась для соцсетей с одним из флагов, которые используют пророссийские сепаратисты. В 2014 году Нетребко сделала большое пожертвование на оперный театр в Донецке, а после – сфотографировалась со "знаменем Новороссии".

В начале марта с Нетребко разорвала договор нью-йоркская "Метрополитан-опера". Её директор заявил, что певица отказалась "отречься от публичной поддержки Владимира Путина". Незадолго до этого, опера заявила, что прекращает сотрудничество со всеми артистами, которые поддерживают войну.

26 февраля, в первые дни войны, она написала в ныне удаленном посте в "Инстаграме", что "заставлять артистов, да и любого общественного деятеля, высказывать политические мнения публично и обличать свою родину неправильно".

В новом посте Нетребко сообщает, что живет в Австрии и там же платит налоги. 50-летняя певица планирует возобновить оперные и концертные выступления с конца мая, изначально в Европе.