Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Аллы Пугачевой

Выяснилось, что еще до встречи с Пугачевой Александр Стефанович, как оказалось, хотел жениться на привлекательной и знаменитой Вовк, но та отказала. А затем в шутку сказала, что выйдет за него замуж только когда он станет режиссером. Стефанович этого разговора не забыл и, став режиссёром, снова позвонил Вовк. Та только посмеялась, сообщив, что он опоздал, она тогда уже была замужем за другим.
Но и на этом история не закончилась. Однажды на гастролях Алла Борисовна вошла в гримерку Ангелины, а затем к ней зачем-то постучался Стефанович. Как уверяет сегодня Вовк, это было совершенно случайно и никаких отношений с мужем примадонны у нее не было. Но Пугачева тогда пришла в ярость и сказала: “Выбирай, кто из нас лучше”.
Спустя годы Вовк рассказала, что все подозрения Аллы были беспочвены. Кстати, другой муж Пугачевой Евгений Болдин тоже делал Вовк комплименты и ревнивой Алле Борисовне это естественно не нравилось. В общем, получается, что Примадонна попросила своего друга Игоря Крутого “убрать” Вовк из ведущих “Песни года” в 2006 году, чем нанесла Ангелине Михайловне глубокую обиду.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (76)
Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...
Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей
Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...
Глава Минздрава Литвы: непохоже, что мы достигли пика заболеваемости (8)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...
Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего? (11)
С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной...
Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая...