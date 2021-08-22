Актриса, которая не ведет никакие социальные сети, решилась создать аккаунт, чтобы поделиться историями народа Афганистана, а также «голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека».

По словам Джоли, она встречалась с афганскими беженцами за две недели до 11 сентября, 20 лет назад. Актриса отметила, что ей прискорбно наблюдать, как жители Афганистана снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, которые охватили их страну.

Джоли подчеркнула, что она с отвращением наблюдает за тем, как на протяжении десятилетий с афганскими беженцами, одними из самых способных людей в мире, обращаются как с бременем. Она выразила уверенность, что, если бы у них было уважение и необходимые условия, то они бы многое сделали бы для себя. Сама она встречала много женщин и девушек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за него.

«Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне», - добавила Джоли.

Актриса опубликовала письмо, в котором девушка-подросток рассказала о том, как в Афганистане боятся Талибан (запрещенная в РФ террористическая организация). Она написала, что у жителей страны были права, но сейчас они «думают, что все их мечты ушли» в прошлое, когда «пришли они». Девушка отметила, что не верит, что талибы изменились, что они дадут жителям жить так, как прежде.

«Может, мы можем вернуться на 20 лет назад, и снова у нас не будет прав. Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме», - завершила свое послание девушка из Афганистана.