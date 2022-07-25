В феврале этого стало известно, что Питт обвинил Джоли в продаже доли их винодельческого бизнеса российскому бизнесмену и владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Питт подал на актрису в суд с целью аннулировать сделку. В исковом заявлении он указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки.

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В результате "Шефлер подорвал его способность управлять винодельней", отметил актер. Он требовал расторгнуть сделку и обязать экс-супругу возместить убытки. Представители Джоли потребовали, чтобы Брэд Питт предоставил суду документы, которые доказали бы незаконность продажи ее половины винодельни. На днях суд Лос-Анджелеса стал на сторону актрисы и вынес решение в пользу Джоли.

"Любой разумный человек был бы рад, если бы SPI Group стал его партнером по бизнесу. У них первоклассный маркетинг и дистрибуция. Он просто не может видеть дальше своей ненависти к Джоли", - заявили прдеставители актрисы.

Питт и Джоли купили поместье Chateau Miraval, на территории которого находятся виноградники, в 2008 году, пишет Spletnik.ru. Как отмечали представители Питта, винодельня стала настоящей страстью актера и превратилась в "многомиллионный бизнес" благодаря его усилиям, при этом Джоли не делала ничего для успеха проекта. Кроме того, Питт заявил, что у них с Джоли была договоренность не продавать свои доли в бизнесе без взаимного согласия, но Анджелина это соглашение нарушила.

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году. Официально они развелись только три года спустя.