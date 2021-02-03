aA
Анджелина Джоли в интервью британскому Vogue рассказала о том, что ее дети общаются с друзьями по всему миру.
Angelina Jolie su sūnumi Maddox
Angelina Jolie su sūnumi Maddox
© DELFI

45-летняя актриса отметила, что в современном мире дети перегружены информацией. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то онлайн по-русски или говорит с кем-то из Кореи, или как Шайло приветствует своих друзей в Намибии. Молодые люди нашли новый способ общаться и узнавать друг друга глобально. Так они начнут решать наши проблемы", — сказала она.

19-летний Мэддокс — старший из шестерых родных и приемных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Он родом из Камбоджи, актриса забрала мальчика из приюта, когда ему было семь месяцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru
Статьи по теме:

Биологическая дочь Джоли и Питта официально сменила имя на Джон в связи с подготовкой к смене пола (3)

Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта...

TOP новостей

Эксперты не одобряют всеобщее открытие магазинов в Литве, правительству придется решать дилемму (1)

Правительству Ингриды Шимоните 3 февраля придется...

Столица Литвы утопает не только в снегу, но и в мусоре (42)

В некоторых вильнюсских районах ситуация с вывозом...

Истощенный бизнес хочет работать: после открытия ждут распродажи и рост цен (14)

Ожидание измучило и бизнес – часть работников, которые...

Президент Литвы призывает ввести санкции в связи с заключением Навального (102)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз и...

Депутат обещает поднять налоги для коллекторов: катаются как сыр в масле (6)

Коллекторы (приставы) декларируют доходы в размере в...