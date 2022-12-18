Американская актриса занимала пост спецпосланника с 2012 года. До этого она сотрудничала с УВКБ на протяжении одиннадцати лет в качестве посла доброй воли.

В своем Инстаграме 47-летняя актриса отметила, что продолжит гуманитарную деятельность и в дальнейшем, помогая беженцем через организации, напрямую затронутые конфликтами. В свою очередь в УВКБ заявили, что Джоли «помогла внести вклад в жизненно важный процесс поиска решений для людей, вынужденных покинуть свои дома», и назвали ее «влиятельной защитницей прав беженцев и перемещенных лиц».

За годы сотрудничества с ООН Джоли приняла участие в не менее 60 полевых миссиях УВКБ, посетив такие страны, как Буркина-Фасо, Йемен, Судан и Косово. В 2022 году она также посетила Украину.