Американская актриса занимала пост спецпосланника с 2012 года. До этого она сотрудничала с УВКБ на протяжении одиннадцати лет в качестве посла доброй воли.
В своем Инстаграме 47-летняя актриса отметила, что продолжит гуманитарную деятельность и в дальнейшем, помогая беженцем через организации, напрямую затронутые конфликтами. В свою очередь в УВКБ заявили, что Джоли «помогла внести вклад в жизненно важный процесс поиска решений для людей, вынужденных покинуть свои дома», и назвали ее «влиятельной защитницей прав беженцев и перемещенных лиц».
За годы сотрудничества с ООН Джоли приняла участие в не менее 60 полевых миссиях УВКБ, посетив такие страны, как Буркина-Фасо, Йемен, Судан и Косово. В 2022 году она также посетила Украину.
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