Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Старшей дочери - 48, младшему сыну - неделя

В профиле группы "Машина времени" была опубликована фотография родителей с новорожденным сыном.
"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем", — говорится в подписи к снимку.
Позднее и сам отец опубликовал еще один снимок сына. При этом он не стал прятать лицо ребенка, как делают в соцсетях многие знаменитости.
Эйтан = четвертый ребенок Андрея Макаревича. У него также есть трое взрослых детей от предыдущих отношений: 48-летняя дочь Дана, 35-летний сын Иван и дочь Анна, которой 22 года.
Андрей Макаревич и израильская журналистка и фотограф Эйнат Кляйн поженились в 2019 году. Познакомились они в Эфиопии, где оба путешествовали. Свадьбы как таковой не было — только регистрация брака.
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