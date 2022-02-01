Анастасия Волочкова вновь одинока

“Лицемерие и предательство — очень некрасивые поступки человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз…” — разоткровенничалась 46-летняя блондинка в личном блоге.

Сам Сергей прокомментировал расставание по-своему: “Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера я написал, что мы расстаемся”. “Нормальные люди так себя не ведут”, — добавил уязвленный не то просивший звезду, не ту брошенный звездой любовник.