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Перед Новым годом балерина закрутила роман с управляющим банным комплексом Сергеем. Роман получился бурным, но недолгим. Пара успела съездить на отдых, попасть в два скандала, а теперь еще и расстаться.
Анастасия Волочкова вновь одинока
© Itar-Tass / Scanpix

“Лицемерие и предательство — очень некрасивые поступки человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз…” — разоткровенничалась 46-летняя блондинка в личном блоге.

Сам Сергей прокомментировал расставание по-своему: “Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера я написал, что мы расстаемся”. “Нормальные люди так себя не ведут”, — добавил уязвленный не то просивший звезду, не ту брошенный звездой любовник.

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