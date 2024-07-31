Алла Пугачева снова появилась в Юрмале - пришла на спектакль Данилы Козловского

Певицу можно было увидеть на двух из трех дней фестиваля Laima Rendezvous в минувшие выходные, а в понедельник снова появилась в „Дзинтари“. В этот день на сцене концертного зала со своим моноспектаклем Frank выступал Данила Козловский .

После спектакля Пугачева зашла в гримерку к актеру, чтобы высказать ему свое впечатление: она была в восторге. Интересно, что оба артиста были одеты в одном стиле - белая рубашка, черный галстук, черный пиджак у Данилы и черная кожаная куртка у Аллы. Кроме того, она в этот раз не стала надевать шляпу, без которой последнее время почти не выходит в люди.