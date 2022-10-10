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10 октября она опубликовала в соцсетях фотографию, а в подписи к ней поблагодарила поклонников за поддержку.
"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", - написала Пугачева.
О том, что певица уехала из России, СМИ сообщили 29 сентября. Отмечалось, что ранее она попросила собрать пакет документов "на выписку" в школе, где учатся ее дети Лиза и Гарри.
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