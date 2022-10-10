"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", - написала Пугачева.

О том, что певица уехала из России, СМИ сообщили 29 сентября. Отмечалось, что ранее она попросила собрать пакет документов "на выписку" в школе, где учатся ее дети Лиза и Гарри.