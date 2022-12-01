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Алла Пугачёва подала заявление в Федеральную налоговую службу России о ликвидации ООО "АБП". Это была последняя российская компания, которой владела певица, сообщает "Радио Свобода".
Ala Pugačiova
Ala Pugačiova
© Scanpix

В последнее время фирма вела деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также теле- и радиовещания. Ранее компания управляла радиостанцией "Радио Алла", а также устраивала выступления самой Пугачёвой. Гендиректором ООО "АБП" является концертный директор певицы Елена Чупракова.

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Алла Пугачёва вместе со своим мужем, артистом и телеведущим Максимом Галкиным, публично осудившим войну, уехала в Израиль. В конце августа она вернулась в Россию.

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В середине сентября Пугачёва опубликовала пост в социальных сетях с призывом к российским властям включить её в списки "иностранных агентов". Таким образом она поддержала позицию своего мужа, к тому моменту уже признанного "иноагентом". Спустя несколько дней после объявления мобилизации 21 сентября стало известно, что Пугачёва вновь покинула Россию.

В СМИ появилась информация о том, что Пугачёва и Галкин выставили на торги принадлежащую им недвижимость в России.

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