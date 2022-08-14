В прошлую пятницу 53-летняя звезда попала в тежелую аварию, врезавшись на машине в частный дом, после чего машина загорелась. "Нет надежды, что она выживет", — такое заявление 11 августа сделали родственники Энн Хеч.

По словам представителя семьи, в результате ДТП Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга. Ее состояние оценивалось как крайне критическое, шансов на выздоровление не было. Позже семья актрисы объявила, что ее мозг был признан мертвым, и было принято решение об отключении актрисы от систем жизнеобеспечения.

Хеч умерла в ожоговом центре Гроссмана на севере Лос-Анджелеса. Органы актрисы, согласно ее желанию, будут переданы для трансплантации.

У актрисы осталось двое сыновей, им 20 и 13 лет. Последний фильм с ее участием должен выйти в следующем году. Хеч успела закончить съемки в фильме "Фрэнки встречает Джека" в середине июля.

Как уже сообщалось, инцидент случился в минувшую пятницу: синий Mini Cooper, которым управляла Энн Хеч, на большой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом. От столкновения возник сильный пожар. 59 пожарных в течение часа боролись с огнем, охватившим машину актрисы и дом, в который она врезалась.

Парамедикам удалось извлечь актрису из машины и доставить ее в больницу в критическом состоянии. После аварии полиция получила разрешение на анализ крови Хеч в связи с подозрением, что она управляла автомобилем под воздействием алкоголя.