Помимо Болдуина, аналогичное обвинение предъявлено Ханне Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке. Болдуин во время съемок случайно застрелил Хатчинс из револьвера "Кольт", в котором по неизвестной причине вместо холостых оказались боевые патроны.
Если Болдуина и Гутьерес-Рид признают виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов США. Однако тот факт, что в деле замешано огнестрельное оружие, может увеличить срок заключения до пяти лет, указывает телеканал CNN.
Болдуин обвинил в трагедии съемочную группу
В ноябре 2022 года Болдуин подал в суд на съемочную группу "Ржавчины". Актер утверждает, что причиной трагедии стали действия Гутьерес-Рид, ассистента режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и сказал, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорится в исковом заявлении.
В то же время адвокат Гутьерес-Рид Джейсон Боулз заявил журналистам: "Именно он (Болдуин - Ред.) застрелил Галину, это его ошибка".
Семья Хатчинс первоначально подала в суд на Болдуина, обвинив его в недостаточной подготовке к снимавшейся сцене и неоправданном сокращении расходов на производство фильма. Позднее иск был отозван. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - подчеркнул муж погибшего оператора Мэтью Хатчинс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Оживление на рынке электричества: потребителям предлагают оценить, стоит ли менять договоры
На рынке электричества цены снизились до самых низких...
Цены в Литве растут, но литовцы не спешат уезжать на заработки
В последний год в Литве значительно выросли цены на...
Экономист: не стоит обольщаться, приближается кризис и к нему надо готовиться
Как утверждает литовский экономист Александрас...
Генпрокурор не только письменно обсуждала вопрос Бартошявичюса, была и очная встреча
1 февраля Генпрокуратура Литвы сообщила, что...