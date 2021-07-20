Актер Дмитрий Дюжев рассказал о потере своей семьи

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Дюжев рассказал, что побрился налысо после смерти сестры. В тот момент ему казалось, что «надо чего-то лишиться, чтобы выжить». Как признался 43-летний артист, от сильного стресса у него что-то случилось с мышцами шеи, и он даже не мог повернуть голову.
После смерти дочери отец Дмитрия начал заливать горе спиртными напитками и вскоре совершил суицид. Мать Дюжева не вынесла утраты и тоже ушла из жизни: у нее не выдержало сердце.
Звезда сериала «Бригада» рассказал, что в то нелегкое время нашел утешение в религии. Актер вспомнил, что после того, как отец самовольно ушел из жизни, он даже хотел уйти в монастырь, чтобы отмолить его душу после самоубийства.
Когда Дмитрий потерял семью, его родственники стали говорить про злой рок, а люди предрекали ему смерть и советовали беречь себя и готовиться. Дюжев воспринял это как знак того, что нужно еще многое успеть.
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