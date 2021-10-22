Актеры должны были стрелять холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно — пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.
42-летний оператор Халина Хатчинс была доставлена в больницу, где умерла от полученных ранений. 48-летний режиссер Джоэл Соуза был ранен и находится в критическом состоянии. В департаменте полиции округа Санта-Фе подтвердили, что фатальное оружие было в руках у знаменитого актера.
Алек Болдуин выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. Против него пока не выдвинули обвинений. Съемки картины остановлены.
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