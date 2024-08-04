Aerosmith прерывает гастроли: Стивен Тайлер повредил связки и больше не сможет петь

Почти год назад, в сентябре 2023-го, певец, прозванный газетчиками „визжащий демон“ (demon of screaming), сильно повредил голосовые связки и с тех пор пытался восстановиться.
„Он провел несколько месяцев, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором тот был до травмы, — говорится в заявлении, распространенном от имени Aerosmith. — Мы видели, насколько ему было тяжело — даже несмотря на то, что помогали ему самые лучшие врачи“.
„К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно“, — пишут музыканты, подтверждая, что не смогут закончить свой прощальный гастрольный тур Peace Out, в который Aerosmith отправилась прошлым летом.
Гастроли пришлось прервать уже после трех концертов, так как Тайлер получил травму гортани, серьезно повредил связки и требовал постоянного медицинского наблюдения.
С тех пор поклонники группы жили надеждой, что голос певца восстановится — но, как выяснилось, напрасно.
В шоу-бизнесе похожие случаи бывали, и нередко группа, по той или иной причине лишившаяся вокалиста, продолжала существование без него. Например, британская группа Queen после смерти в 1991 г. Фредди Меркьюри до сих пор периодически гастролирует с вокалистом Адамом Ламбертом.
Однако члены Aerosmith недвусмысленно дали понять, что в их случае это вряд ли возможно.
„Голос Стивена — это уникальный инструмент, не имеющий аналогов, — пишут они. И поскольку все мы в группе друг другу как братья, мы приняли тяжелейшее, но необходимое решение — всем вместе покинуть гастрольную сцену“.
Гитарист Queen, сэр Брайан Мэй, опубликовал в Instagram по этому поводу специальное заявление от лица группы, написав, что от этой новости на его глаза навернулись слезы.
„Aerosmith были огромной частью моей жизни и жизни миллионов других поклонников рок-музыки, — написал Мэй. — Стив Тайлер — один из величайших вокалистов и фронтменов всех времен, и это просто ужасно, что его необыкновенный голос так пострадал“.
„Но творчество Aerosmith будет жить — и напоминать нам об одной из самых потрясающих групп, когда-либо выходивших на сцену“.