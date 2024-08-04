Aerosmith прерывает гастроли: Стивен Тайлер повредил связки и больше не сможет петь

Гастроли пришлось прервать уже после трех концертов, так как Тайлер получил травму гортани, серьезно повредил связки и требовал постоянного медицинского наблюдения.

„К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно“, — пишут музыканты, подтверждая, что не смогут закончить свой прощальный гастрольный тур Peace Out, в который Aerosmith отправилась прошлым летом.

„Он провел несколько месяцев, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором тот был до травмы, — говорится в заявлении, распространенном от имени Aerosmith. — Мы видели, насколько ему было тяжело — даже несмотря на то, что помогали ему самые лучшие врачи“.

Почти год назад, в сентябре 2023-го, певец, прозванный газетчиками „визжащий демон“ (demon of screaming), сильно повредил голосовые связки и с тех пор пытался восстановиться.

С тех пор поклонники группы жили надеждой, что голос певца восстановится — но, как выяснилось, напрасно.

В шоу-бизнесе похожие случаи бывали, и нередко группа, по той или иной причине лишившаяся вокалиста, продолжала существование без него. Например, британская группа Queen после смерти в 1991 г. Фредди Меркьюри до сих пор периодически гастролирует с вокалистом Адамом Ламбертом.

Однако члены Aerosmith недвусмысленно дали понять, что в их случае это вряд ли возможно.

„Голос Стивена — это уникальный инструмент, не имеющий аналогов, — пишут они. И поскольку все мы в группе друг другу как братья, мы приняли тяжелейшее, но необходимое решение — всем вместе покинуть гастрольную сцену“.