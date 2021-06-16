Он отметил, что предполагал подобные действия со стороны суда республики. "Желание угодить политикам, обиженным на Россию, оказалось выше принципов независимости суда, и даже выше аргументов своей же службы безопасности, которая не увидела в песнях Филиппа Киркорова угрозу национальной безопасности. Мы к этому были готовы, особенно после того, как в попытке прикрыть свои действия Сейм Литвы принял задним числом "поправку Киркорова", которая призвана объяснить попадание Филиппа в "черный список", — высказался Добровинский. Он также заявил, что теперь сторона Киркорова готовится к апелляции, и выразил уверенность в том, что решил дойти с данным делом до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В марте текущего года Добровинский оспорил пятилетний запрет певцу на въезд в Литву. Адвокат ранее уже заявлял о том, что его звездный клиент намерен судиться. Он подчеркивал, что политика не должна касаться искусства, культуры, спорта и любви.

14 июня Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова на запрет его въезда в Литву.

Суд констатировал, что ДМ принял такое решение, руководствуясь информацией МИД о том, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны. 19 января ДМ по просьбе МИД включил Киркорова в список нежелательных в Литве лиц.

Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Это постановление суда может быть в течение 14 дней обжаловано в Главном административном суде Литвы.