В интервью, приуроченном к выходу линии косметики от Шер и рэперши Saweetie, 75-летняя артистка заявила, что всегда будет красить волосы в черный цвет. "Седина многим девушкам идет. Но я просто не буду, пожалуй", — сказала она. "А знаете? Нужно не переставать быть девчонкой. Если ты девчонка, ты не постареешь", — поделилась размышлениями певица.

Ранее сообщалось, что Шер подала в суд против Мэри Боно с целью вернуть гонорар за песни дуэта Sonny & Cher. Шер и Сонни Боно начали выступать вместе как Sonny & Cher в 1964 году, поженились три года спустя, а затем развелись в 1975 году, договорившись поровну делить гонорар от песен. После этого Сонни женился на Мэри. Шер уверена, что бывшая жена покойного певца Мэри Боно пытается отменить это соглашение и отрицает свои права по договору. Шер требует у вдовы $1 млн компенсации и соблюдения условий развода.