Свою публикацию в социальной сети 50-летняя знаменитость сопроводила трогательным фото, на котором она держит в руках маленькие розовые ножки младенца.
«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы», - написала в подписи к публикации Кэмпбелл.
Чуть больше года в интервью изданию The Wall Street Journal известная на весь мир манекенщица с опаской говорила о возможности стать мамой. Она признавалась, что не готова жертвовать карьерой ради детей, но не отрицала возможности познать радость материнства в будущем.
В 2017 году Кэмпбелл отмечала, что в ее голову часто приходят мысли о том, чтобы стать матерью. При этом модель выражала уверенность в том, что с современным уровнем развития науки она сможет заняться этим вопросом в любое время.
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