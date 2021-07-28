В январе 2021 года Хилтон признавалась, что она прошла процедуру ЭКО.
"Он просто парень моей мечты… На 100% тот самый", — заявила она тогда в подкасте Trend Reporter.
По словам Хилтон, они вдвоем все время говорят "о планировании свадьбы, именах будущих детей и всем остальном".
Ранее знаменитость объявила о своей помолвке с 39-летним бизнесменом Картером Реумом.
Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.
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