В январе 2021 года Хилтон признавалась, что она прошла процедуру ЭКО.

"Он просто парень моей мечты… На 100% тот самый", — заявила она тогда в подкасте Trend Reporter.

По словам Хилтон, они вдвоем все время говорят "о планировании свадьбы, именах будущих детей и всем остальном".

Ранее знаменитость объявила о своей помолвке с 39-летним бизнесменом Картером Реумом.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.