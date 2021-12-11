20 лет спустя. 20 фактов о "Властелине колец" в годовщину премьеры

Скопировать ссылку 20 лет спустя. 20 фактов о "Властелине колец" в годовщину премьеры

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Культовый литературный труд Дж. Р. Р. Толкина долго отпугивал кинематографистов масштабностью подробно проработанного целого мира. Анимационные ленты снимали еще в 1970-х, но за игровой полный метр браться никто не решался, пока за дело не взялись отчаянные новозеландцы - режиссер Питер Джексон и его жена Фрэн Уолш, сценарист и продюсер, которые осмелились перенести на экран волшебный мир Средиземья.