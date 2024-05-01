Правда ли, что в украинцы в деокупированном Крыму будут выращивать марихуану?

Teiginiai
Власти Украины хотят выращивать в Крыму марихуану после деоккупации, оправдывая это тем, что марихуана будет использоваться для производства лекарств. Об этом заявила представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
Verdiktas
Тамила Тамашева действительно заявляла, что одна из идей восстановления Крыма, после его возвращения в Украину, – это выращивание там марихуаны, но писала только про медицинскую марихуану, использование которой легализовано не только в Украине, но и в некоторых других странах, так как данные исследований показывают плюсы ее использования. Легализация медицинской марихуаны обсуждалась и в России. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Публикация представительницы украинского президента в Крыму была реакцией на решение депутатов Верховной Рады 13 июля 2023 года одобрить в первом чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны. Окончательно медицинская марихуана была легализована в Украине после того, как в декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон во втором чтении, а в феврале 2024 год Владимир Зеленский подписал принятый закон.
Использование марихуаны в медицинских целях не является чем-то невероятным – существует целый ряд медицинских исследований, который доказывает определенную пользу этого вещества при отдельных заболеваниях. Например, есть данные, что медицинская марихуана может помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Некоторые исследования показывают, что использование медицинской марихуаны онкологическими пациентами помогает снизить у них боль и применение болеутоляющих препаратов.
Медицинская марихуана легализована в нескольких десятках стран помимо Украины, включая США (хотя и не все штаты), Канаде, Нидерландах, Чехии, Германии, Израиле, Уругвае, Мексике, Чили, Колумбии, Ямайке и других странах. Более того, и в России не только проводились исследования медицинской конопли, но и обсуждались условия, при которых ее использование могли бы легализовать в стране.
Таким образом, идея выращивания медицинской марихуаны в отдельных районах Крыма не является чем-то безумным, вписывается в новое законодательство Украины и соответствует практике других стран. Попытка выставить эту идею украинских властей в негативном свете – часть давних попыток российской пропаганды изобразить Украину страной наркоманов и наркоторговли. Фейки про Украину и наркотики уже разоблачались Delfi и нашими коллегами.
- Источники
- Пост в соцсети Facebook про медицинскую марихуану представительницы президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой
- Hromadske: Рада поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении
- Верховная Рада легализовала медицинский каннабис
- Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
- Forbes: New Research Reveals Why Cannabis Helps PTSD Sufferers
- The Effectiveness and Safety of Medical Cannabis for Treating Cancer Related Symptoms in Oncology Patients
- A Guide to Medical Marijuana Legalization Around the World
- В России начали исследовать медицинскую марихуану
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