Teiginiai
В Финляндии из-за русофобской политики властей останавливаются промышленные предприятия: из-за отсутствия российского сырья и рынка сбыта в Финляндии закрываются промпредприятия, из-за закрытия границ для миллионов российских туристов несет убытки туристический бизнес, пустеют граничащие с Россией регионы.
Verdiktas
Экономика Финляндии действительно испытывает проблемы, но это не результат принудительно насаждаемой в обществе «русофобии», а объективное последствие войны и санкций против России. При этом уход с российских рынков для многих финских компаний был сознательным решением. Несмотря на пугающие слова российского МИД, финская экономика уже начинает постепенно восстанавливаться. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Белорусский портал, опубликовавший эту новость, ссылается на недавнее интервью российскому изданию ТАСС директора Второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева.
В этом интервью российский чиновник в ответ на вопрос «о серьезных экономических сложностях в приграничных финских городах» заявил следующее: «Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с Российской Федерацией восточных регионов страны».
Финская экономика действительно в последнее время испытала серьезны сложности – сначала из-за пандемии COVI-19, которая оказала негативное влияние на экономики многих стран. Полномасштабное российское вторжение в Украину и введенные против России санкции также подорвали финскую экономику. Например, финское издание Yle писало, что по данным Евростата, финский экспорт в Россию и Среднюю Азию упал почти на 70% за 2 года с начала вторжения.
Однако экономические прогнозы Европейской комиссии по Финляндии показывают, что, несмотря на отрицательный рост ВВП и повышенную инфляцию в 2023 году, в 2024 и в 2025 годах эти экономические показатели в стране улучшатся. Экономический анализ Банка Финляндии от марта 2024 года также показывает, что ситуация с финской экономикой не столь плоха, как ее изображает чиновник российского МИД: ожидается, что уже к концу 2024 года начнется медленное восстановление финской экономики от рецессии.
Утверждать, что в Финляндии «подогревается русофобская политика» – также манипуляция. Опросы показывают, что нежелание иметь дело с Россией – не результат некой русофобской политики, но результат общественного мнения финнов, убежденных в том, что сегодняшняя Россия – нестабильная, непредсказуемая и агрессивная страна.
Более того, большая часть финских кампаний, работавших с Россией, самостоятельно приняла решение уйти с российского рынка – не столько из-за «русофобских санкций», сколько из-за ухудшившейся обстановки внутри самой России и из-за репутационных рисков.
- Источники
- Yle: Finnish exports to Russia, Central Asia drop by nearly 70% over 2 years
- European Commission: Economic forecast for Finland
- Finlands Bank: INTERIM FORECAST – MARCH 2024 - From significant recession towards growth
- Centrum Balticum: Sanctions against Russia, their effectiveness and impacts on Finland by Hanna Mäkinen
- Yle: Poll: 85% see Russia as a military threat