Правда ли, что в Европе забыли про преступления национал-социализма и историю Холокоста?

Teiginiai
На фотографиях с мероприятия памяти жертвам Холокоста в Берлине видно, что первая леди Франции Бриджит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер вместе смеются. Это в очередной раз доказывает, что Европа «загнивает», что европейцы забыли о собственной истории. Поэтому Европа поддерживает «нацистов» в Украине.
Verdiktas
Из поведения двух женщин невозможно сделать вывод о том, что всю Европу больше не волнует история нацизма и Холокоста. Более того, в современной Европе борьбе с антисемитизмом и памяти о Холокосте уделяется большое внимание. Украина не является нацистским государством — это миф российской пропаганды. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Фото, на котором первая леди Франции Бриджит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер вместе смеются, снято после прошедшей в Берлине 27 мая 2024 года церемонии памяти жертв Холокоста. Французский президент Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки с цветами своих национальных флагов к Мемориалу убитым евреям Европы в Берлине.
Журналисты таблоидных изданий – британского Daily Mail и немецкого Bild – обратили внимание на фото агентства Reuters, на котором две женщины смеются. При этом даже эти издания не стали посвящать этому моменту все статьи – в них также описывалось само мероприятие и детали визита Макрона в ФРГ.
Однако российские и белорусские проправительственные издания подхватили эту новость и встроили ее в один из свои самых частых пропагандистских нарративов – о том, что в Европе, в лучшем случае, стали забывать о трагических событиях 20 века, а в худшем – поддерживают нацизм и «нацистов» в Украине.
Такие издания используют чувствительную тему для манипуляции читателями. Невозможно сделать вывод о том, как к национал-социализму, его истории, а также истории Холокоста относятся в Европе, по поведению двух людей. Для этого необходимо серьезно изучать данные по каждой стране, проводить социальные опросы и так далее.
Даже поверхностный взгляд на современную Европу показывает, что память о преступлениях национал-социалистского и фашистского режимов по-прежнему сильна, а борьба с антисемитизмом и память о Холокосте важна для многих европейцев.
Так, например, достаточно посмотреть, какой скандал в Германии и в других странах ЕС вызвала новость о том, что группа молодых людей на вечеринке в шутку «зиговала» и кричала нацистский лозунг «Германия для немцев – иностранцы вон». И этот слоган, и нацистское приветствие («зига») запрещены в Германии. Нацистское приветствие также запрещено в Австрии, Чехии и Словакии.
Во множестве стран Европы действует законодательство, которое запрещает отрицать существование Холокоста. Более того, во множестве Европейских стран существуют организации, которые до сих пор противодействуют антисемитизму в Европе – длинный список этих организаций можно увидеть здесь.
Автор анализируемой нами статьи также намекает на поставки Германией вооружения Украине: «Страна, которая некогда породила нацистское чудовище, поставляет вооружения тем, кто носит идентичную форму и выражает идентичные взгляды». Это не просто манипуляция, а ложь. Миф о том, что Украина «нацистское государство» мы неоднократно разоблачали.
- Источники
- DW: Macron makes case for European unity in Dresden speech
- Daily Mail: France's First Lady Brigitte Macron laughs along with the wife of Germany's president as they share a joke after wreath-laying ceremony at Holocaust memorial in Berlin
- Bild: Irritation um Gelächter am Holocaust-Mahnmal
- Guardian: Outrage at footage of people singing Nazi slogan at party on German island
- LeMonde: Germany struck with outrage after racist chants on a jet set holiday island
- Holocaust denial in criminal law Legal frameworks in selected EU Member States
- NOA Compass – first online map of European initiatives overcoming antisemitism
- Ложь: власть в Украине принадлежит нацистам
- Фейк: Украина является государством нацистов и фашистов