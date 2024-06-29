2024.06.29 18:19

Правда ли, что в Европе забыли про преступления национал-социализма и историю Холокоста?

 
ru.DELFI.lt
Aušvico koncentracijos stovykla, Vokietija
Aušvico koncentracijos stovykla, Vokietija
ФОТО: Shutterstock / Szymon Kaczmarczyk
В соцсети Threads опубликована статья белорусского газетного издания, в которой упоминается, что первые леди Франции и Германии смеялись во время посещения памятника жертвам Холокоста в Берлине. Из этого автор статьи делает вывод о том, что в Европе забыли о трагической истории Холокоста. Автор также намекает, что именно поэтому Европа поддерживает Украину. Объясняем, почему это манипуляция.

Teiginiai

На фотографиях с мероприятия памяти жертвам Холокоста в Берлине видно, что первая леди Франции Бриджит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер вместе смеются. Это в очередной раз доказывает, что Европа «загнивает», что европейцы забыли о собственной истории. Поэтому Европа поддерживает «нацистов» в Украине.

Verdiktas

Из поведения двух женщин невозможно сделать вывод о том, что всю Европу больше не волнует история нацизма и Холокоста. Более того, в современной Европе борьбе с антисемитизмом и памяти о Холокосте уделяется большое внимание. Украина не является нацистским государством — это миф российской пропаганды. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Фото, на котором первая леди Франции Бриджит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер вместе смеются, снято после прошедшей в Берлине 27 мая 2024 года церемонии памяти жертв Холокоста. Французский президент Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки с цветами своих национальных флагов к Мемориалу убитым евреям Европы в Берлине.

Журналисты таблоидных изданий – британского Daily Mail и немецкого Bild – обратили внимание на фото агентства Reuters, на котором две женщины смеются. При этом даже эти издания не стали посвящать этому моменту все статьи – в них также описывалось само мероприятие и детали визита Макрона в ФРГ.

Однако российские и белорусские проправительственные издания подхватили эту новость и встроили ее в один из свои самых частых пропагандистских нарративов – о том, что в Европе, в лучшем случае, стали забывать о трагических событиях 20 века, а в худшем – поддерживают нацизм и «нацистов» в Украине.

Скриншот из социальных сетей

Такие издания используют чувствительную тему для манипуляции читателями. Невозможно сделать вывод о том, как к национал-социализму, его истории, а также истории Холокоста относятся в Европе, по поведению двух людей. Для этого необходимо серьезно изучать данные по каждой стране, проводить социальные опросы и так далее.

Даже поверхностный взгляд на современную Европу показывает, что память о преступлениях национал-социалистского и фашистского режимов по-прежнему сильна, а борьба с антисемитизмом и память о Холокосте важна для многих европейцев.

Так, например, достаточно посмотреть, какой скандал в Германии и в других странах ЕС вызвала новость о том, что группа молодых людей на вечеринке в шутку «зиговала» и кричала нацистский лозунг «Германия для немцев – иностранцы вон». И этот слоган, и нацистское приветствие («зига») запрещены в Германии. Нацистское приветствие также запрещено в Австрии, Чехии и Словакии.

Во множестве стран Европы действует законодательство, которое запрещает отрицать существование Холокоста. Более того, во множестве Европейских стран существуют организации, которые до сих пор противодействуют антисемитизму в Европе – длинный список этих организаций можно увидеть здесь.

Автор анализируемой нами статьи также намекает на поставки Германией вооружения Украине: «Страна, которая некогда породила нацистское чудовище, поставляет вооружения тем, кто носит идентичную форму и выражает идентичные взгляды». Это не просто манипуляция, а ложь. Миф о том, что Украина «нацистское государство» мы неоднократно разоблачали.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии