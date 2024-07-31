2024.07.31 12:41

Правда ли, что тайное мировое правительство paдикальных иcлaмистов захватило мир?

 
ru.DELFI.lt
Ассоциированное фото
Ассоциированное фото
ФОТО: Murtaza.Ali | Shutterstock

Пользователь Threads возмутилась тем, что в Великобритании глава местного отделения радикальной мусульманской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами работает врачом и участвовал в шоу британского телеведущего Пирса Моргана. Пользовательница соцсети утверждает, что это заставляет поверить „в тайное мировое правительство“, состоящее из „paдикальных иcлaмистов“. Объясняем, почему это – манипуляция.

Teiginiai

Лидер британского отделения радикальной мусульманской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами Абдул Вахид работает врачом в Национальной службе здравоохранения Великобритании и участвовал в шоу британского телеведущего Пирса Моргана. Это наводит на мысль о том, что „тайное мировое правительство, которое состоит из paдикальных иcлaмистов, уже давно захвaтило мир (европейцев, в первую очередь)“.

Verdiktas

В Европе и в Великобритании, а также в других странах мира имеются проблемы, связанные с радикальным исламом. Однако эти проблемы не доказывают существования „мирового правительства радикальных исламистов“. Как показывает пример запрета Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в Великобритании и ряде других стран – власти разных стран, наоборот, противодействуют радикальными проявлениями исламизма в Европе. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

В декабре 2023 года известный британский телеведущий Пирс Морган пригласил на свое шоу „Piers Morgan Uncensored“ Абдула Вахида. Во время шоу Морган и Вахид поспорили о том, считать ли атаки Хамас на Израиль в октябре 2023 года террористическими. Этот эпизод шоу вызвал поток критики как в адрес ведущего, так и в адрес главы британского отделения исламской организации.

Скриншот из социальных сетей

Абдул Вахид действительно работал врачом общей практики в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании, одновременно возглавляя по меньшей мере с 2015 года британское отделение Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Это международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году, ее декларируемая цель — объединение всех стран, где проживают мусульмане, в единое исламское государство (халифат), управляемое по шариатскому праву.

Скриншот вебсайта организации на английском, где описывается ее цель

Еще в 2015 году в интервью The Guardian Абдул Вахид изложил свои взгляды, к которым, в том числе, относится и противостояние Израилю как „сионистскому государству“ и критическое отношение к западной демократии. Из этого интервью следует, что отдельные представители правительства Великобритании уже в 2015 году считали Хизб ут-Тахрир экстремистской организацией и призывали ей противодействовать.

19 января 2024 года правительство Великобритании объявило Хизб ут-Тахрир террористической организацией. Таким образом, теперь состоять в организации, продвигать ее или собирать для нее финансовую помощь незаконно в Британии. Более того, самого Абдула Вахида временно отстранили от работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании (потом восстановили, благодаря усилиям его юристов). Этот факт окончательно показывает несостоятельность утверждений о том, что европейцев „контролирует мировое правительство“ исламистов.

Состояние современного ислама действительно вызывает горячие дебаты в различных обществах, однако эти споры, запреты организаций, дебаты в медиа – следствие жизни в демократическом общества, а не симптом контроля со стороны „мирового правительства“.

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