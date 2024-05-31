Правда ли, что СБУ использует детей в Беларуси для совершения терактов?

Teiginiai
В Беларуси украинские спецслужбы вербуют детей для совершения терактов и даже завербовали нескольких подростков в анархическую организацию.
Verdiktas
Данный фильм – часть усилий белорусской и российской пропаганд по изображению Украины террористическим государством, а также по поиску „внутренних врагов“ режимов. Хотя невозможно проверить все утверждения в данном фильме, однако найденные нами неточности и умолчания говорят о том, что этот фильм использует некие реальные факты для создания нарратива о детях-террористах. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Фильм „Дети на прицеле. Завербованные врагом“: как СБУ использует детей для совершения терактов“ был опубликован на YouTube телеканалом ОНТ (Общенациональное телевидение Беларуси), который регулярно распространяет пропаганду режима Александра Лукашенко, российского режима, а также – недостоверную информацию. Так, еще в 2020 году Instagram удалил официальный аккаунт ОНТ из-за многочисленных жалоб пользователей на агрессивную пропаганду, недостоверную информацию и разжигающий вражду контент, а один из журналистов телеканала попал под санкции ЕС еще в 2011 году.
В фильме показываются различные молодые люди, судя по всему, уже осужденные и отбывающие наказание, которые рассказывают о том, как их завербовали украинские спецслужбы и организации. Якобы молодым людям поручали изготавливать взрывные устройства и коктейли Молотова, распространять и изготавливать литературу анархического и деструктивного содержания, а также поручили взорвать здание „госструктуры“ в Барановичах. В другой части фильма также рассказывается о том, что в Беларуси молодых людей подбивали на совершение стрельбы в школах.
Очень показательно то, что несмотря на то, что предполагается, что фильм снимается уже после проведения следственными органами расследований по поводу „склонения детей к террористической деятельности“, в самом фильме удивительно мало конкретных деталей и доказательств. Основной способ воздействия на зрителя – закадровый голос рассказчика, иногда нарисованные переписки с „кураторами“ (вместо реальных снимков экрана), анимация якобы устава террористической молодежной ячейки (вместо реальных изображений отсканированных страниц или фотографий), общие слова экспертов об уязвимой психике подростков, видео оперативной съемки и интервью с самими молодыми людьми, которые с полной готовностью рассказывают, как планировали различные акции. Хотя кадры оперативной съемки и слова самих молодых людей могли бы считаться доказательством, однако нет никакой возможности проверить, что является инсценировкой, а что было сказано под давлением белорусских следственных органов.
Наша Нiва также подчеркивает, что в фильме очень много умолчаний и неясностей – утверждается, что подростков вербовали на совершение терактов, при этом единственные реально проведенные акции, упоминаемые в фильмы – это расклеивание листовок, упоминается официальное обвинение лишь главе группы, какие обвинения предъявили другим подросткам не сообщается, вообще не упоминается, задержана ли другая упоминаемая в фильме участница группировки. Также в фильме рассказывается о молодом человеке, которому дали задание съездить в Осиповичи и снять ракетно-артиллерийскую бригаду. Но, как пишет Наша Нiва, „примечательно, что с первого же задания силовики делали оперативную съемку — возникает вопрос, от кого же то задание поступило“.
Также в фильме показывается предполагаемая структура вербовки – от СБУ к
„Анархистскому движению „Народная освободительная армия Украины““ к организации уже завербованных подростков. Однако поиск в интернете показывает, что такой организации не существует.
Наконец мы напоминаем, что нарратив о белорусских/российских детях, которых якобы используют украинские власти для вербовки и совершения противозаконных акций, очень распространен и часто используется для объяснения внутренних проблем. Например, недавно на фоне теракта в „Крокус Сити Холле“ в российском Подмосковье в оккупированном Крыму российские СМИ и телеграм-каналы начали распространять информацию, что украинское подполье поощряет подростков совершать теракты.
Источники
Наша Нiва: Поўны спіс 208 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у ЕС
Наша Нiва: Силовики задержали семерых подростков, которых обвиняют в терроризме и измене государству
Радио Свобода: „Дети под прицелом“. Как российская пропаганда использует крымских подростков в войне против Украины