Правда ли, что популяризаторы науки – пешки больших корпораций?

Поскольку популяризацией науки могут заниматься разные люди, к их работе необходимо относиться критически. Во-первых, популяризаторы науки не всегда представляют информацию корректно или даже иногда презентуют псевдо-теории, во-вторых, иногда популяризаторы науки идеализируют науку или представляют результаты научных исследований как абсолютную истину. Наконец, распространенность популяризаторов науки и популярно-научного контента онлайн привела к тому, что люди склонны больше доверять популярной репрезентации научных данных и исследований, нежели самой науке, а также считать, что абсолютно любой человек может разобраться в любой научной проблеме.

Пользовательница Threads по сути сводит популяризацию науки к вопросу о том, кто финансирует популяризаторов и диктует им сведения. Вопрос финансирования научных исследований бизнес-корпорациями и вопрос объективности таких исследований – это реальная проблема, которая часто обсуждается в обществе и расследуется журналистами. Однако нельзя свести всю науку и ее популяризацию лишь к вопросу контроля со стороны корпораций. Популяризация науки – это очень широкое поле деятельности абсолютно разных людей – от известнейших ученых, пишущих книги, до реальных ученых, которые находят время писать небольшие блоги о своих исследованиях, от ведущих научных шоу до онлайн-блоггеров и даже фактчекеров (когда DELFI рассказывает о том, как на самом деле работают вакцины – это тоже объяснение научного знания в простой форме). Невозможно утверждать, что все эти люди лишь проводят интересы „пищевой промышленности, фарм-компаний, IT корпораций“. Наука и ее популяризация включают в себя десятки разных сфер и направлений – от физики до медицины, от средневековой истории до правовых исследований.