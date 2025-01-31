Правда ли, что популяризаторы науки – пешки больших корпораций?

Teiginiai
В абсолютном большинстве случаев „доказатели“ и „популяризаторы науки“ не имеют никакого отношения к науке, фактам и доказательствам. Зачастую они являются лишь пешками в большой игре трёх гигантов – пищевой промышленности, фарм-компаний, IT корпораций.
Verdiktas
Вопрос объективности научных исследований, спонсируемых корпорациями — это реально существующая проблема и отдельные популяризаторы науки могут быть проплачены бизнесом. Однако нельзя свести всю науку и ее популяризацию лишь к вопросу финансирования и контроля со стороны всего трех направлений бизнеса. Популяризация науки – это очень широкое поле деятельности абсолютно разных людей, более того, наука и ее популяризация включают в себя разные сферы и направления – от физики до медицины, от средневековой истории до правовых исследований. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Популяризаторы науки — это люди, которые распространяют научные знания в современной и доступной форме для широкого круга людей. Популяризация науки – не новое явление, она существовала еще в эпоху Просвещения. В современном мире это достаточно популярное занятие – к популяризаторам науки можно отнести и тех, кто создает научные энциклопедии и пишет научно-популярные книги, и тех, кто устраивает научные выставки или экспериментариумы, тех, кто снимает документальные фильмы или шоу про науку. Таким образом, популяризаторы науки – это очень широкая группа людей. Необходимо понимать, что не все из этих людей имеют прямое отношение к науке (являются учеными) или имеют специальное образование.
Так, например, американский популяризатор науки и телеведущий Билл Най получил машиностроительное образование и изобрел гидравлическую трубку-гаситель резонанса, используемую на самолетах Boeing 747, а также был частью команды, спроектировавшей солнечные часы, специально разработанные для беспилотных полётов на Марс. Однако основное занятие Билла Ная – популяризация науки. В то же время британский физик-теоретик и астрофизик Стивен Хокинг считается, прежде всего, ученым с большими достижениями в науке, и лишь потом популяризатором науки благодаря своими книгам и участии в научно-популярных фильмах.
Популяризаторами науки также можно считать множество онлайн-блоггеров, которые рассказывают про научные факты или про отдельные сферы науки или берут интервью у ученых или проводят эксперименты. Но и среди этой группы популяризаторов науки есть разные люди – есть реальные ученые, которые находят время объяснить свою работу людям в доходчивой форме – и есть люди, которые не заняты в науке, а разбираются в ней сами или при помощи экспертов.
Поскольку популяризацией науки могут заниматься разные люди, к их работе необходимо относиться критически. Во-первых, популяризаторы науки не всегда представляют информацию корректно или даже иногда презентуют псевдо-теории, во-вторых, иногда популяризаторы науки идеализируют науку или представляют результаты научных исследований как абсолютную истину. Наконец, распространенность популяризаторов науки и популярно-научного контента онлайн привела к тому, что люди склонны больше доверять популярной репрезентации научных данных и исследований, нежели самой науке, а также считать, что абсолютно любой человек может разобраться в любой научной проблеме.
Пользовательница Threads по сути сводит популяризацию науки к вопросу о том, кто финансирует популяризаторов и диктует им сведения. Вопрос финансирования научных исследований бизнес-корпорациями и вопрос объективности таких исследований – это реальная проблема, которая часто обсуждается в обществе и расследуется журналистами. Однако нельзя свести всю науку и ее популяризацию лишь к вопросу контроля со стороны корпораций. Популяризация науки – это очень широкое поле деятельности абсолютно разных людей – от известнейших ученых, пишущих книги, до реальных ученых, которые находят время писать небольшие блоги о своих исследованиях, от ведущих научных шоу до онлайн-блоггеров и даже фактчекеров (когда DELFI рассказывает о том, как на самом деле работают вакцины – это тоже объяснение научного знания в простой форме). Невозможно утверждать, что все эти люди лишь проводят интересы „пищевой промышленности, фарм-компаний, IT корпораций“. Наука и ее популяризация включают в себя десятки разных сфер и направлений – от физики до медицины, от средневековой истории до правовых исследований.
Источники
History of Western Civilization: The Popularization of Science
Science Daily: Martian Sundial Designed For 2001 Space Mission Is Unveiled By Bill Nye „The Science Guy“
BigThink: By Demanding Too Much from Science, We Became a Post-Truth Society
National Library of Medicine: The Influence of Industry Sponsorship on the Research Agenda: A Scoping Review
University of Sydney: When big companies fund academic research, the truth often comes last
DELFI: Правда ли, что глобалисты в ВОЗ хотят вакциной от птичьего гриппа уничтожить птицефабрики?