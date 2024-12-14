Первым и самым важным является подмена акцентов и создание ложного выбора. Через тезис о возможных веерных отключениях игнорируется развитие альтернативных источников энергии и меры по обеспечению стабильного энергоснабжения. Это создает впечатление неизбежного энергетического кризиса после выхода из БРЭЛЛ, хотя регион давно адаптирует энергосистему к новым условиям. Опускаются достижения в модернизации инфраструктуры, интеграции с энергосетями ЕС и развитии возобновляемой энергетики, что снижает зависимость от импорта из БРЭЛЛ и демонстрирует наличие реальных альтернатив. Подробнее о том, как страны Балтии готовились к выходу из БРЭЛЛ можно прочитать, например, здесь или здесь .

Вторым является статическая интерпретация того, что имело место в странах Балтии после закрытия Игналинской АЭС. Данное решение подается исключительно как потеря для энергетической независимости региона, в то время как в тексте отсутствует упоминание о том, что страны Балтии делают значительные шаги по диверсификации источников энергии и интеграции с энергосистемой ЕС Об этом можно прочитать здесь . Таким образом, у аудитории формируется ложное представление о беспомощности региона стран Балтии и их зависимости от европейских партнеров и непредвиденных обстоятельств, связанных с изменениями погодных условий и финансовой конъюнктуры. В целом, подобная статическая интерпретация уже давно характерна для российской пропаганды, где закрытие Игналинской АЭС предстает как элемент давления на Литву со стороны ЕС. Пример такой пропагандистской логики можно прочитать здесь . Кроме того, Игналинская АЭС остается предметом нападок российских пропагандистов и в других контекстах, и „Детектор лжи“ ранее уже разоблачал подобные манипуляции. Кроме того, тезис о том, что ЕС якобы заинтересован в странах Балтии исключительно как в покупателях энергии, но не как в экспортерах, игнорируют экономические реалии. Это искажает смысл евроинтеграции, которая направлена на создание устойчивого и взаимозависимого энергорынка, а не на ограничение экономического потенциала каких-либо стран ЕС.