Утверждение пользователя Threads о том, что „гигантские фонды и корпорации пытаются сделать жизнь человека лучше не поднятием уровня жизни, а вводом вакцин и слежкой“ также противоречиво. Распространение вакцин помогает поднять уровень жизни людей – так, благодаря вакцине от полиомиелита, удалось устранить эту опаснейшую болезнь почти во всех странах мира, в том числе и бедных. А риски использования новых технологий для „электронной слежки“ за людьми действительно существуют, однако не из-за зловещих планов мировых „корпораций и фондов“, а из-за недобросовестности отдельных государств, организаций или людей. С этими рисками борются правозащитники, во многих странах принимаются законы, защищающие от электронной слежки.