Правда ли, что мировые корпорации используют мобильные телефоны, чтобы контролировать людей в Африке?

Teiginiai
Мелинда Гейтс говорит, что матерям в Ботсване, ЮАР нужны мобильные телефоны для отслеживания своих детей — чтобы они были вакцинированы. Гигантские фонды и корпорации пытаются сделать жизнь человека лучше не поднятием уровня жизни, а вводом вакцин и слежкой.
Verdiktas
Пользователь Threads искажает слова Мелинды Гейтс в опубликованном видео, чтобы „доказать“, будто глобальные фонды и корпорации хотят контролировать жизнь людей и вакцинировать их, а не „поднимать уровень жизни“. Однако слова Гейтс убедительно показывают пользу мобильных в жизнях сельских женщин в Африке, вакцинация действительно поднимает уровень жизни, а риски электронной слежки в любом случае сопряжены с использованием новых технологий. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Если внимательно послушать видео, опубликованное пользователем Threads, то можно слышать, что на самом деле Мелинда Гейтс логично объясняет, почему женщинам в сельских и бедных районах стран Африки столь важно иметь мобильный телефон.
Филантроп приводит пример: если у женщины есть мобильный телефон, то ей может прийти уведомление о том, что в ближайшей клинике доступны вакцины – и тогда есть смысл идти в эту клинику с детьми. Таким образом, мобильный телефон экономит женщинам в отдаленных и бедных районах время и ресурсы. Ни о какой „слежке за детьми“ Гейтс не говорит – только о возможности вовремя получать нужную информацию.
Мелинда Гейтс много рассказывает о пользе мобильных телефонов для женщин в сельских, отдаленных и бедных районах Африки – о том, как финансовые приложения помогают им копить деньги и обходить финансовую дискриминацию, или же образовывать себя.
Утверждение пользователя Threads о том, что „гигантские фонды и корпорации пытаются сделать жизнь человека лучше не поднятием уровня жизни, а вводом вакцин и слежкой“ также противоречиво. Распространение вакцин помогает поднять уровень жизни людей – так, благодаря вакцине от полиомиелита, удалось устранить эту опаснейшую болезнь почти во всех странах мира, в том числе и бедных. А риски использования новых технологий для „электронной слежки“ за людьми действительно существуют, однако не из-за зловещих планов мировых „корпораций и фондов“, а из-за недобросовестности отдельных государств, организаций или людей. С этими рисками борются правозащитники, во многих странах принимаются законы, защищающие от электронной слежки.