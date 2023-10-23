Правда ли, "что Израиль – государство апартеида"?

Тезисы
В видео объясняется, что Израиль – государство апартеида. Апартеид определяется как 1) стремление одной группы доминировать над другой, 2) систематическое угнетение одной расой другой расы, 3) бесчеловечное отношение. Как аргумент в пользу того, что Израиль проводит политику апартеида, приводится следующее объяснение: израильтяне, живущие на западном берегу реки Иордан, следуют законам государства Израиль, в то время как живущие там же палестинцы подчинены израильским военным: “к ним применяются более строгие правила”. В видео также упоминается Основной закон 2018 года, согласно которому “право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения”. В видео заявляется, что арабы с израильским гражданством неравны израильтянам еврейского происхождения.
Вердикт
Утверждение Al Jazeera о том, что Израиль государство апартеида – это широко распространенное мнение, которое, тем не менее, не соответствует действительности. Апартеид представляет собой конкретную практику расового угнетения. В его основе лежит стремление одной расы доминировать над другой. Арабо-израильский конфликт некорректно описывать в расовых терминах: действия Израиля на контролируемых им территориях диктуются соображениями безопасности. Принятый в 2018 году Основной закон можно считать символически дискриминационным по отношению к израильтянам-арабам, однако не каждое проявление дискриминации считается апартеидом.
Комментарий Детектор лжи
Начнем с того, что отметим: некорректны и ненаучны попытки изобразить евреев и арабов как две разные расы, одна из которых угнетает другую. Деления людей на большие и малые расы могут отличаться в зависимости от используемых характеристик. Не существует абсолютных характеристик, на основании которых можно было бы утверждать, что евреи и арабы – это две разные расы. Из-за сложной глобальной истории евреев их можно в одно и то же время определять как этническую группу, религиозную группу, нацию, культурную общность. Более того, евреи и арабы входят в одну языковую группу – семитскую.
Обвинения Израиля в апартеиде в отношении палестинских поселенцев на западном берегу реки Иордан основываются на том, что граждане Израиля на этой территории живут по законам страны, а жители оккупированных территорий подчиняются иорданскому кодексу законов и управлению военной администрации. Однако различное отношение к израильтянам и местным палестинцам диктуется не желанием “расового” превосходства со стороны израильтян (а это основной признак апартеида), а соображениями безопасности и стремлением обеспечить выживание Израиля.
Различный правовой режим в отношении израильтян и не граждан Израиля на территории западного берега Иордана основан не на расовой разнице между евреями и палестинцами, а на разном юридическом статусе этих людей. Среди граждан Израиля могут быть как евреи, так и арабы – в любом случае их права будут отличаться от людей, не имеющих гражданства Израиля – как в любом другом государстве.
Захват Израилем отдельных палестинских территорий – следствие агрессивной политики арабских стран, окружающих Израиль, и отвергавших двухгосударственное решение ООН с 1947 года. Арабо-израильская война 1947-1949 гг., Шестидневная война 1967 г., Война на истощение 1967-1970 гг., Война Судного дня 1973 г. – все эти конфликты были начаты арабскими государствами, а не Израилем. Две Ливанские войны (1982 г. и 2006 г.) были инициированы Израилем – но не в рамках политики “расового превосходства” над арабами, а для уничтожения террористических группировок.
Безусловно, права палестинцев на контролируемых Израилем территориях серьезно ограничены в некоторых аспектах. Однако это объясняется опять же не стремлением унижать другую расу или этнос, а стремлением Израиля обезопасить свое существование. Как отметил Мохаммед Дожани, палестинский профессор и активист, люди, обвиняющие Израиль в апартеиде на западном берегу, путают апартеид с закономерными оккупационными практиками государства, которое пытается понизить угрозу для собственных граждан.
Внутри самого Израиля действительно был в 2018 году принят закон “О национальном государстве еврейского народа”, согласно которому Израиль провозглашается “национальным домом еврейского народа”, которому принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в этой стране. Этот закон критиковали и в Израиле, и по всему миру как дискриминационный, однако формулировки закона декларативны и не могут быть использованы для обвинения в апартеиде. Согласно законам страны, арабы обладают теми же гражданскими правами, что и граждане евреи. Израильские арабы пользуются равной с еврейским населением социальной защитой и здравоохранением, а также обладают правом голоса и активно им пользуются, в израильском парламенте их интересы представляют арабские партии. Арабы освобождены от обязательной военной службы, однако могут пойти служить добровольно.
Наконец, еще 20 января 2023 года Европейская комиссия заявила, что использование термина “апартеид” некорректно в применении к Израилю и является антисемитским.
- Источники
- ООН: Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него
- Оккупация, а не апартеид
- Окончательный текст закона о еврейском национальном государстве, одобренный Кнессетом досрочно 19 июля
- В Израиле приняли «основной закон», который его противники называли «расистским». Что происходит?
- Насилие в Израиле. Кто такие израильские арабы, и возможен ли боснийский сценарий?
- Ответ Высокого представителя/Вице-президента Борреля-и-Фонтеллеса от имени Европейской комиссии