Правда ли, что глобалисты выведут наличные деньги из обращения в течение пяти лет?

Более того, хотя финансовые прогнозы показывают, что использование наличных денег существенно сократится через несколько лет (по некоторым оценкам – до 23% к 2028 году и больше), маловероятно, что наличные абсолютно исчезнут из оборота в ближайшие пять лет, так как многие люди продолжают пользоваться ими. Так, например, заместитель председателя Швейцарского национального банка Мартин Шлегель заявил в этом году, что физические наличные деньги никогда не исчезнут из обращения в Швейцарии, несмотря на растущую популярность платежных приложений. Банк Англии также утверждает, что наличные не исчезнут из оборота полностью, так как это быстрый и удобный способ оплаты на повседневном уровне.