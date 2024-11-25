Правда ли, что глобалисты выведут наличные деньги из обращения в течение пяти лет?

Teiginiai
Западные СМИ сообщают, что наличные деньги будут выведены из обращения в течение пяти лет. Глобалисты продвигают отказ от наличных с целью контроля и управления людьми. Счета неугодных людей смогут с легкостью блокировать при любом несогласии и неповиновении властям. Людей ждет тотальный контроль и „электронный концлагерь“.
Verdiktas
Хотя доля бесконтактных платежей действительно сокращается, это, однако, происходит с разными темпами в разных странах, поэтому невозможно точно предсказать, что наличные деньги исчезнут разом повсеместно через пять лет. Более того, отдельные специалисты утверждают, что наличные будут сохраняться в обществе. Наконец, сокращение использования наличных – это следствие безопасности и удобства данного вида платежа, а не „плана глобалистов“. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Теории заговора часто приписывают „глобалистам“ целенаправленное выведение наличных из строя для „тотального контроля“ и создания „электронного концлагеря“. Однако постепенное снижение использования наличных денег – это естественный процесс, обусловленный техническим прогрессом, который по-разному протекает в разных странах.
Более того, хотя финансовые прогнозы показывают, что использование наличных денег существенно сократится через несколько лет (по некоторым оценкам – до 23% к 2028 году и больше), маловероятно, что наличные абсолютно исчезнут из оборота в ближайшие пять лет, так как многие люди продолжают пользоваться ими. Так, например, заместитель председателя Швейцарского национального банка Мартин Шлегель заявил в этом году, что физические наличные деньги никогда не исчезнут из обращения в Швейцарии, несмотря на растущую популярность платежных приложений. Банк Англии также утверждает, что наличные не исчезнут из оборота полностью, так как это быстрый и удобный способ оплаты на повседневном уровне.
Вне зависимости от того, насколько быстро будет сокращаться использование наличных, широкое распространение бесконтактных платежей связано не с коварным планом „глобалистов“, а с техническим удобством таких платежей и их безопасностью, а также с тем, что бесконтактные платежи создают множество новых возможностей (например, таких, как отложенный платеж, более удобные бонусные системы).
Источники
Statista: Share of cash in payment transactions at point of sale (POS) - such as retail or restaurants - in 40 countries and territories worldwide in 2022 and 2023
Julius Baer: Future of finance: The slow disappearance of cash
Yahoo Finance: The Global Cash Economy in 2024 and The Future of Cash
Reuters: Cash will not disappear from Switzerland, central banker says
The Economist: Here are the advantages of cashless payments and the pitfalls you should beware of
Forbes: Cashless Payments Are Here To Stay. Here’s How To Determine Which Method Is Right For You