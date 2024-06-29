2024.06.29 17:06

Правда ли, что глобалисты уничтожают сельское хозяйство, а СМИ убеждают людей есть насекомых?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Пользователь Threads опубликовал скриншот статьи из Bloomberg, в которой описываются возможные плюсы изготовления еды из насекомых. На основе этой статьи пользователь делает вывод о том, что, пока «глобалисты» «уничтожают сельское хозяйство», различные СМИ пытаются «убедить человечество» есть насекомых. Объясняем, почему это – манипуляция.

Teiginiai

Глобалисты уничтожают сельское хозяйство, объявляют фермеров «экологическими террористами». Тем временем якобы независимые СМИ пытаются убедить человечество есть насекомых и синтетическое мясо, которое вызывает рак.

Verdiktas

Делать выводы о том, что целая группа СМИ пытается убедить «человечество» есть насекомых, на основании одной или даже нескольких статей колумнистов отдельных изданий — нельзя. Идея использования насекомых для борьбы с нехваткой продовольствия действительно обсуждается, и есть научные аргументы в пользу этого подхода.

Наконец, не существует никакого движения «глобалистов», целенаправленно уничтожающих сельское хозяйство. Однако на мировом уровне действительно ведется дискуссия о том, каким образом сделать ведение сельского хозяйства более экологичным. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Начнем с того, что на основании статьи с личным мнением колумнистки издания Bloomberg Джессики Карл невозможно сделать вывод обо всех СМИ разом. Эта статья действительно существует (но доступна только подписчикам издания). Впрочем, в интернете легко найти статьи и посты в блогах и соцсетях как сторонников использования насекомых и альтернативных источников питания, так и противников этих идей, или тех, кто сомневается.

Тем не менее, это не просто безумная идея неких «глобалистов». Дискуссия об употреблении насекомых в еду отталкивается от реальных мировых проблем – нехватки еды в развивающихся странах (например, на африканском континенте) и вреда, наносимого окружающей среде мясными фермами.

Скриншот из социальных сетей

Под зловещим термином «глобалисты» в данном случае видимо имеются в виду политики, правительства стран и международные организации, которые выступают в пользу более суровых мер для улучшения экологической и климатической ситуации в мире. Отдельные правительства в разных странах вводят экологические налоги, которые призваны ограничить вред окружающей среде со стороны бизнесов и фермерских хозяйств. Эти меры действительно вызвали протест со стороны фермеров (например, европейских фермеров). Различные эксперты и политики также критикуют данные меры, например, потому, что они возлагают слишком большое бремя на малый бизнес и малоимущие семьи. Таким образом, не существует некоего единого мирового заговора глобалистов против сельского хозяйства и фермеров – но есть острая общественная дискуссия о том, какие меры допустимы, чтобы спасти окружающую среду.

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