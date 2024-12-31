Правда ли, что "глобалисты" хотят уничтожить средний класс?

Teiginiai
Глобалисты одержимы глобальным потеплением и поэтому хотят „искоренить средний класс“, так как представители этого класса якобы больше всего потребляют и загрязняют мир.
Verdiktas
Согласно имеющимся научным данным, образ жизни и потребительские привычки среднего класса действительно влияют на изменение климата и окружающую среду негативно. Однако никто не пытается „искоренить средний класс“: во-первых, он уже составляет половину населения планеты, и вырастет еще больше, во-вторых, именно средний класс призывает заботиться об окружающей среде, в-третьих – потребителям предлагается инкорпорировать лишь отдельные изменения в образ жизни, которые полезны для окружающей среды. Утверждения об „искоренении среднего класса“ стремятся вызвать панику и неприязнь к экологическим мерам у людей. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Теории про неких „глобалистов“, которые якобы управляют мировыми процессами и стремятся изменить образ жизни нормальных людей, очень популярны как в русскоязычном, так и в других сегментах интернета.
Delfi уже разоблачал различные теории заговора про глобалистов, деятельность которых конспирологи также часто связывают с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и борьбой с изменением климата.
Идея, что глобалисты хотят „искоренить средний класс“, так как его представители больше всего вредят окружающей среде – это конспирологическое искажение реальных данных. Данные экспертов действительно демонстрируют, что рост благосостояния людей по всему миру и увеличивающееся число людей, принадлежащих среднему классу, соотносятся с растущими проблемами экологии. Дело в том, что рост доходов приводит к резкому росту спроса на потребительские товары, включая те, которые требуют повышенного потребления электроэнергии и энергии. В развитых странах также производится больше мусора, в том числе пластиковых отходов, которые вредят окружающей среде.
Также на изменения окружающей среды влияют богатые люди и знаменитости, которые используют частные самолеты. Так, например, Билл Гейтс, один из самых известных защитников окружающей среды в мире, совершил около 59 перелетов в 2017 году, преодолев расстояние около 343 500 км, тем самым выбросив в атмосферу более 1600 тонн парниковых газов (что эквивалентно среднегодовым выбросам от 105 американцев).
Однако никакие „глобалисты“ не предлагают „уничтожать“ средний класс. Во-первых, это была бы нереальная задача – ожидается, что люди, которых можно будет отнести к среднему классу, составят 5.5 миллиардов людей к 2030 году (при том, что сегодня в мире живет около 8 миллиардов людей). То есть средний класс будет составлять большинство населения планеты. Во-вторых, хотя рост среднего класса приводит к экологическим проблемам, этот же класс и проявляет большую заботу об окружающей среде – от склонности среднего класса инвестировать в продукты, ориентированные на экологическую устойчивость и чистые технологии, до социального давления со стороны потребителей из среднего класса, которые могут и бойкотировать бренды, которые не заботятся о природе.
Вместо того, чтобы „уничтожать средний класс“, ему предлагается адаптировать свой образ жизни: по возможности отказаться от дальних и средних перелетов или от использования обычных автомобилей (и переключиться на использование каршеринга и такси), использовать общественный транспорт, сократить потребление говядины и баранины, постараться перейти на электромобили и покупать экологически чистые продукты.
Источники
DELFI: Правда ли, что глобалисты управляют людьми через СМИ?
DELFI: Правда ли, что ВЭФ предложила людям употреблять свои собственные испражнения в качестве пищи?
CEPR: Collapse revisited: Climate change and the development of middle-income countries
European Commission: Developments and Forecasts of Growing Consumerism
Brookings: Missing from COP26: Lifestyle choices of middle-class and rich consumers