Правда ли, что "глобалисты" хотят уничтожить средний класс?

Также на изменения окружающей среды влияют богатые люди и знаменитости, которые используют частные самолеты. Так, например, Билл Гейтс, один из самых известных защитников окружающей среды в мире, совершил около 59 перелетов в 2017 году, преодолев расстояние около 343 500 км, тем самым выбросив в атмосферу более 1600 тонн парниковых газов (что эквивалентно среднегодовым выбросам от 105 американцев).

Однако никакие „глобалисты“ не предлагают „уничтожать“ средний класс. Во-первых, это была бы нереальная задача – ожидается, что люди, которых можно будет отнести к среднему классу, составят 5.5 миллиардов людей к 2030 году (при том, что сегодня в мире живет около 8 миллиардов людей). То есть средний класс будет составлять большинство населения планеты. Во-вторых, хотя рост среднего класса приводит к экологическим проблемам, этот же класс и проявляет большую заботу об окружающей среде – от склонности среднего класса инвестировать в продукты, ориентированные на экологическую устойчивость и чистые технологии, до социального давления со стороны потребителей из среднего класса, которые могут и бойкотировать бренды, которые не заботятся о природе.