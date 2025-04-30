Правда ли, что Эстония, Литва и Латвия принимают законы, чтобы захватывать танкеры в Балтийском море и организовать блокаду Балтики?

11 апреля 2025 г. эстонский патрульный корабль задержал в районе острова Аэгна – в своей ИЭЗ (Исключительная экономическая зона – ред.), а не потопил, 137-метровый танкер „Kiwala“. С картой Исключительной экономической зоны Эстонии ознакомиться можно здесь. Изначально „Kiwala“ в системе AIS передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути. Однако власти Джибути быстро опровергли это, официально заявив, что такого судна в их реестрах нет. Это означает, что Kiwala фактически стало судном без гражданства (stateless vessel) – а это уже совсем другой юридический статус. Пророссийские блоггеры и средства массовой информации называют действия Эстонии „пиратством“ или „захватом в открытом море“. Однако в действительности ситуация регулируется конкретными нормами международного морского права.