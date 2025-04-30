Правда ли, что Эстония, Литва и Латвия принимают законы, чтобы захватывать танкеры в Балтийском море и организовать блокаду Балтики?

Teiginiai
1) Парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемых в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить. Литва и Латвия готовят аналогичные законы: по сути это блокада Балтики;
2) Те страны, чьи суда будут захватывать, в праве либо охранять их самостоятельно, либо просить о помощи стороны, у которых в Балтике есть военные корабли. Вполне вероятно, что российские корабли окажут помощь танкеру, который будет плыть, например, под флагом Джибути, Кипра, либо другой страны и будет просить о помощи;3) Эстонские ВМС уже задержали танкер под флагом Джибути;
Verdiktas
Видеоролик сочетает достоверные факты (принятие эстонского закона, задержание „Kiwala“) с сильными преувеличениями и манипуляцией („блокада“, „любые суда“,) и неподтверждёнными заявлениями о законодательных планах Литвы и Латвии. В результате создаётся впечатление гораздо более жёсткой и масштабной угрозы, чем существует в реальности. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Поправки к Закону об организации Сил обороны и к Закону об исключительной экономической зоне: дают Военно-морским силам Эстонии (и береговой охране) право использовать силу вплоть до затопления только в территориальных водах (12 миль) и/или Исключительной экономической зоне Эстонии. Против судна, которое после приказа остановиться продолжает явные действия, создающие серьёзную угрозу подводным кабелям, портам или иным критически важным объектам. При невозможности остановить угрозу более мягкими средствами (осмотр, буксировка, предупредительный огонь). Заявления о „право применять силу к любым судам“ и „топить по усмотрению“ искажает норму: закон требует доказанной угрозы и многоэтапного согласования.
В парламентах Вильнюса и Риги действительно обсуждаются меры по охране подводных кабелей, включая: ускоренный досмотр и задержание судов без страхового покрытия; административные штрафы за нарушение порядка плавания. Ни в публичных базах законопроектов, ни в профильных комиссиях нет документов, дающих право затоплять суда. Отсутствие подтверждений после целевых запросов указывает, что тезис о „готовящихся аналогичных законах“ – предположение автора текста.
Эстонские полномочия не выходят за пределы её собственных вод; международные фарватеры (Øresund, Босер‐канал, Кильский канал) остаются открытыми. Даже при максимальном желании Эстония физически не может перекрыть Балтику: ВМС Эстонии насчитывают 8 патрульных кораблей и ни одного фрегата или подлодки. Следовательно, говорить о „блокаде“ некорректно.
11 апреля 2025 г. эстонский патрульный корабль задержал в районе острова Аэгна – в своей ИЭЗ (Исключительная экономическая зона – ред.), а не потопил, 137-метровый танкер „Kiwala“. С картой Исключительной экономической зоны Эстонии ознакомиться можно здесь. Изначально „Kiwala“ в системе AIS передавал данные о якобы регистрации под флагом Джибути. Однако власти Джибути быстро опровергли это, официально заявив, что такого судна в их реестрах нет. Это означает, что Kiwala фактически стало судном без гражданства (stateless vessel) – а это уже совсем другой юридический статус. Пророссийские блоггеры и средства массовой информации называют действия Эстонии „пиратством“ или „захватом в открытом море“. Однако в действительности ситуация регулируется конкретными нормами международного морского права.
Основной документ – Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS 1982). Она чётко определяет: Государственный военный корабль имеет право остановить и досмотреть любое судно в открытом море (или в ИЭЗ), если есть обоснованное подозрение, что судно:
* занимается пиратством;
* осуществляет работорговлю;
* занимается несанкционированным радиовещанием;
* это судно не имеет национальности (stateless vessel).
Именно согласно Конвенции ООН по морскому праву эстонские военные моряки:
1) Засекли подозрительное судно „Kiwala“;
2) Проверили флаг – принадлежность флага не подтвердилась;
3) Проверили регистрацию – нет в реестрах Джибути;
4) На основании UNCLOS – досмотрели и сопроводили в порт Мууга;
5) Обнаружили десятки технических нарушений на борту;
6) Заподозрили участие в обходе санкций против РФ.
Государство вправе защищать собственные суда в международных водах. В территориальном море другого государства (например, Эстонии) военный корабль иностранного флага не может приходить „на выручку“ без разрешения принимающей стороны – иначе это нарушение суверенитета (ст. 19, 30 Конвенции ООН по морскому праву). Следовательно, сценарий, в котором российский боевой корабль „приходит на помощь“ танкеру у которого например вообще нет флага (как в случае с танкером „Kiwala“) у берегов Эстонии без согласия Таллинна, юридически классифицируется как серьёзный инцидент, а не как нормальная практика охраны судоходства.
Источники
Закон о внесении изменений в Закон об организации сил обороны и Закон об исключительной экономической зоне (укрепление безопасности на море) 565 SE
База данных зарегистрированных проектов законов в Сейме Литвы
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS)