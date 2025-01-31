Правда ли, что COVID-19 – это обычная ОРВИ, которой специально напугали людей?

Хотя COVID-19 технически действительно ОРВИ, пользовательница соцсети манипулирует этим фактом, утверждая, что объявление пандемии и вводимые ограничения были чьей-то попыткой напугать людей и посеять „массовую истерию“. То, что болезнь относится к ОРВИ, не значит, что она не может быть более опасна, если у людей нет иммунитета к новому вирусу, если у болезни есть особо опасные симптомы (как поражение других органов) и если система здравоохранения не готова к притоку больных. Отдельные исследования показали, COVID-19 может противодействовать врожденному защитному механизму клетки от вирусов, что объясняет, почему он более заразен, чем предыдущие вирусы. Поскольку COVID-19 был абсолютно новым типом коронавируса, иммунная система людей по всему миру была не готова к нему, а системы здравоохранения были не готовы к более массовому притоку больных с респираторными проблемами.