Правда ли, что COVID-19 – это обычная ОРВИ, которой специально напугали людей?

Teiginiai
COVID-19 – это „повод для массовой истерии“, который навязали людям. Даже если вирус и существует, то это обычная ОРВИ.
Verdiktas
COVID-19 действительно относится к ОРВИ (острым респираторным вирусным инфекциям), однако он отличается от гриппа и других заболеваний типа ОРВИ. То, что COVID-19 – это ОРВИ, не означает, что он не был опасен. Новизна вируса, его высокая заразность и опасные симптомы и привели к панике среди людей и необходимости вводить пандемийные ограничения. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Сокращение ОРВИ означает „острая респираторная (то есть затрагивающая дыхательные пути и легкие) вирусная инфекция“. В общем смысле слова COVID-19 действительно относят к ОРВИ, так как он затрагивает дыхательную систему, вызывается вирусом и может приводить к тяжелым последствиям для заболевшего. Однако, когда пользователь Threads называет COVID-19 „обычной ОРВИ“, он, скорее всего, имеет в виду наиболее распространенные ОРВИ, такие, как грипп или простуду (когда некоторые ОРВИ протекают легко) и не понимает, что что этот термин включает в себя множество разных заболеваний со схожим механизмом. Нельзя назвать ОРВИ в целом „обычной“ – к ОРВИ относятся и более, и менее распространенные заболевания.
На сайте Всемирной организации здравоохранения можно узнать больше о сходстве и различиях между гриппом и COVID-19: оба поражают дыхательную систему, схоже распространяются и протекают сложнее у определенных групп людей. Однако их лечат разными препаратами и от них защищают разные вакцины. Однако исследования выделяют и особенности COVID-19, такие как затрудненное дыхание у больных, иногда более длительное время проявления симптомов и оставаться более длительный период заразности, а также более высокий риск повреждения различных органов от почек до мозга. Также опасная особенность COVID-19 в том, что даже те, кто переболели им в мягкой или асимптоматической форме, могут испытывать „длинный ковид“ – то есть отдельные симптомы могут сохраняться на протяжении недель, месяцев и даже нескольких лет после заболевания, включая потерю обоняния и усталость.
Хотя COVID-19 технически действительно ОРВИ, пользовательница соцсети манипулирует этим фактом, утверждая, что объявление пандемии и вводимые ограничения были чьей-то попыткой напугать людей и посеять „массовую истерию“. То, что болезнь относится к ОРВИ, не значит, что она не может быть более опасна, если у людей нет иммунитета к новому вирусу, если у болезни есть особо опасные симптомы (как поражение других органов) и если система здравоохранения не готова к притоку больных. Отдельные исследования показали, COVID-19 может противодействовать врожденному защитному механизму клетки от вирусов, что объясняет, почему он более заразен, чем предыдущие вирусы. Поскольку COVID-19 был абсолютно новым типом коронавируса, иммунная система людей по всему миру была не готова к нему, а системы здравоохранения были не готовы к более массовому притоку больных с респираторными проблемами.
Источники
ВОЗ: Коронавирусная инфекция (COVID-19): сходства и различия между COVID-19 и гриппом
National Library of Medicine: Respiratory Virus Infections: Understanding COVID-19
Nature: Four lessons COVID taught us about the immune system
News-Medical: New research uncovers how coronavirus evades immune defense