Правда ли, что цель феминизма – уничтожить мужчин?

Teiginiai
Цель феминизма – уничтожение мужчин, это политтехнология, которая внедряется, чтобы разделить людей и „заставить их ненавидеть друг друга“.
Verdiktas
Утверждения о мужененавистническом характере феминизма фокусируются на идеях ультрарадикальных последователей феминизма и выдают их за главную цель всего движения. Однако в феминизме существуют различные направления, некоторые из которых защищают от дискриминации и гендерных стереотипов не только женщин, но и мужчин. Феминизм – это общий термин для разных спонтанно возникших идей по преодолению гендерного неравенства, а не единая „политтехнологя“. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Различные радикальные утверждения про идеологию феминизма существуют столько же, сколько существует само движение за права женщин. Идея о том, что феминизм стремится уничтожить мужчин, очень распространена среди противников этой идеологии, наряду с представлениями о том, что феминизм поддерживают только женщины, или что феминистки против полноценной семьи.
Феминизм – это политическое и социальное движение, цель которого изменение положения женщин в обществе и продвижение гендерного равенства. Все последователи феминизма сходятся во мнении, что женщины находятся в подчиненном положении по отношению к мужчинам.
Однако в современном мире некорректно утверждать, что феминизм – это единая идеология, у которой есть одна цель. На данный момент феминизм охватывает множество разных направлений и идей: социалистический феминизм, либеральный феминизм, киберфеминизм, лесбийский феминизм, постколониальный феминизм, интерсекциональный феминизм и исламский феминизм.
Последователи разных направлений феминизма могут не соглашаться друг с другом и полагать, что гендерного равенства и свободы женщин можно добиться по-разному. Последовательницы социалистического и марксистского феминизма, например, верят, что гендерное неравенство тесно связано с капитализмом и классовым неравенством, а либеральные феминистки необязательно выступают против капитализма. Представительницы постколониального колониализма видят основную проблему не только в гендерном неравенстве, но и в расизме и империализме. Киберфеминистки сфокусированы на формировании новой виртуальной реальности, где женщины буду эмансипированы.
Как и в любой идеологии, в феминизме существуют небольшие ультра-радикально направленные группы, которые могут иногда призывать к ненависти против мужчин и даже призывать к их уничтожению или принудительной стерилизации. Однако это маргинальные группы – большинство последователей феминизма не разделяют откровенно мужененавистнические взгляды и фокусируются на достижении женщинами реального равенства с мужчинами, а не уничтожении отдельного пола.
Более того, отдельные направления феминизма, наоборот, ставят своей целью защиту в том числе и мужчин от негативных гендерных установок или дискриминации. Так, опубликованный в 2022 году отчет организации Global Boyhood Initiative, показал, что борьба с популяризацией насилия и женоненавистничеством, поощрение различных типов мужественности и восприятие женщин как союзников — все это способствует улучшению психического здоровья и уровня образования среди мальчиков.
Более того, сексизм (то есть оценка или принижение людей только по их биологическому полу) вредит и женщинам, и мужчинам (хотя считается, что женщины страдают от сексизма сильнее). Идеи феминизма могут разделять как женщины, так и мужчины.
Также нельзя назвать феминизм просто „политехнологией“, которая кем-то „внедряется“, чтобы разделять людей. Современный феминизм вырос из движения за права женщин, которое возникло спонтанно и в определенных исторических условиях. Разнообразие направлений феминизма показывает, что это не просто „политехнология“ (хотя отдельные люди могут использовать идеи феминизма для личной выгоды), а реальный ответ множества людей на существующую проблему гендерного неравенства.
Источники
Goethe Institute: Феминизм: так все-таки неприязнь к мужчинам или борьба за женские права?
Master class: Socialist Feminism Explained: What Is Socialist Feminism
The Guardian: There is no ’war on men’ – we now know feminism is good for boys