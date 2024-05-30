Правда, что "заземление босыми ногами является противовоспалительным средством“?

Teiginiai
“Ученые обнаружили удивительное противовоспалительное средство, которое доступно абсолютно бесплатно и находится буквально повсюду вокруг нас. Заземление босыми ногами — это самый недооцененный способ сохранения здоровья. Земля обладает естественным электрическим напряжением, и ваше тело проводит его туда, где вам нужно исцеление. Это значительно усиливает приток крови к лицу и улучшает внешний вид. Электрическое напряжение также способствует ускорению заживления ран и улучшению качества сна. Электрическое сердцебиение Земли, составляющее 7,83 Гц, совпадает с медитативными альфа-волнами в мозге, что способствует релаксации и внутреннему равновесию. Поэтому не стоит недооценивать ценность заземления и контакта с землей,“ – сообщает видеоролик.
Verdiktas
Научных доказательств пользы, которую может принести заземление, пока совершенно недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что оно лечит болезни или значительно улучшает здоровье. Также нам бы хотелось обратить внимание на то, что ряд исследователей, работы которых доказывают пользу заземления для людей, входит в консультативный совет Института заземления. Хотя конечно это никоим образом не отменяет результаты их исследований, этот факт указывает на необходимость дополнительных беспристрастных исследований со стороны других ученых, которые не являются сторонниками теории заземления, чтобы гарантировать отсутствие предвзятости в планировании, проведении или интерпретации экспериментов по заземлению. Анализ биографий ученых из консультативного совета Института заземления указывает на то, что большинство из них занимались альтернативной медициной. С критикой идеи излечения при помощи заземления можно ознакомиться здесь и здесь. Наш вердикт: и в самом видеоролике, и в описании к нему не хватает контекста с информацией о том, что практически отсутствуют научные доказательства того, о чем говорится в видеоролике.
Melo detektoriaus komentaras
Научные исследования показывают, что заземление (контакт с землей) может оказывать определенные положительные эффекты на организм, включая снижение уровня воспаления, но этих данных недостаточно для однозначного вывода о его эффективности, как противовоспалительного средства. Земля действительно имеет слабое электрическое поле, и наше тело может проводить электрический заряд. Однако утверждение, что это напряжение направляется в организм для исцеления, не подкреплено надежными научными доказательствами;
Также пока нет убедительных научных данных, подтверждающих, что заземление напрямую улучшает кровообращение и внешний вид лица. Влияние заземления на кровообращение и внешний вид требует дополнительных исследований. Есть некоторые исследования, предполагающие, что заземление может способствовать улучшению качества сна и ускорению заживления ран, но эти данные пока ограничены и не позволяют сделать окончательные выводы;
Частота 7,83 Гц, известная, как резонанс Шумана, совпадает с некоторыми частотами (альфа-волнами), встречающимися в человеческом мозге, особенно в состоянии покоя или медитации. Однако прямое влияние этой частоты (резонанса Шумана) на человеческое здоровье и внутреннее равновесие не подтверждено научными данными.
Источники
Заземление: последствия для здоровья повторного подключения человеческого тела к электронам на поверхности Земли