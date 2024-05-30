Правда, что "заземление босыми ногами является противовоспалительным средством“?

Научных доказательств пользы, которую может принести заземление, пока совершенно недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что оно лечит болезни или значительно улучшает здоровье. Также нам бы хотелось обратить внимание на то, что ряд исследователей, работы которых доказывают пользу заземления для людей, входит в консультативный совет Института заземления. Хотя конечно это никоим образом не отменяет результаты их исследований, этот факт указывает на необходимость дополнительных беспристрастных исследований со стороны других ученых, которые не являются сторонниками теории заземления, чтобы гарантировать отсутствие предвзятости в планировании, проведении или интерпретации экспериментов по заземлению. Анализ биографий ученых из консультативного совета Института заземления указывает на то, что большинство из них занимались альтернативной медициной. С критикой идеи излечения при помощи заземления можно ознакомиться здесь и здесь. Наш вердикт: и в самом видеоролике, и в описании к нему не хватает контекста с информацией о том, что практически отсутствуют научные доказательства того, о чем говорится в видеоролике.