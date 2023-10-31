Правда, что в "пищу добавляют аналоги наркотиков, чтобы сокращать людям жизнь"?

Тезисы
“…Это все запустили для того, чтобы сокращать людям жизнь, чтобы они болели и преждевременно уходили из этого мира. Торты, пироги, пряники, хот-доги, пицца, булочки – это такой же наркотик, потому что за большие деньги ученые разрабатывают заменители героина и кокаина, а также кладут это все в муку. Там нет ничего ценного, там нет никаких минералов, никаких витаминов, никаких энзимов, нет отрубей, там только глютен – клей, который клеит ваши драгоценные кровеносные сосуды и кишечник. Это я называю процессом медленного геноцида”, - сообщает мужчина в видеоролике.
Вердикт
Эксперт в видеоклипе делает ряд заявлений, которые кажутся сильно преувеличенными или недоказанными на основе научных исследований. Хотя избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фуда, газировки и мучных изделий может значительно увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, приравнивать это к геноциду нельзя. Наш вердикт – частично не правда, частично отсутствует контекст, благодаря которому можно было бы понять высказывания эксперта.
Комментарий Детектор лжи
Доказательства того, что по всему миру в муку, которая используется для выпечки хлеба либо кондитерских изделий, добавляются наркотики вроде героина, кокаина либо их аналоги – отсутствуют. За качеством продуктов, которые используются для приготовления пищи в Европейском Союзе и странах европейского содружества, следит как Европейское агентство по безопасности продуктов питания, так и контролирующие органы отдельных государств ЕС (в Литве - Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы). Ни та, ни эта организация не сообщали о присутствии в муке наркотических веществ.
Многие хлебобулочные изделия, особенно те, что приготовлены из обогащенной муки, могут содержать витамины и минералы. Опасения относительно обработанных продуктов, таких, как хот-доги и пицца, которые могут быть “бедными” на витамины и минералы, действительно существуют. Некоторые исследования указывают на то, что в хлебобулочных изделиях может присутствовать акриламид, который может представлять определенные риски для здоровья.
Глютен — это белок, присутствующий в семенах многих злаковых растений (в том числе и в пшенице, рже, ячмене), и он может вызывать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Однако утверждение о том, что глютен “может заклеить” кровеносные сосуды и кишечник, научными данными не подтверждается. Разбор мифов о глютене можно прочитать здесь и здесь.
Ученые сходятся на том, что частое и избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фудов, газировки и мучных изделий может увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.
- Источники
- Европейское агентство по безопасности продуктов питания
- Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы
- Изменение рецептуры кондитерских изделий с целью улучшения их влияния на здоровье
- Привычки, здоровье и окружающая среда при покупке хлебобулочных изделий
- Что такое глютен: мифы и правда
- Акриламид в хлебобулочных изделиях: Обзор рисков для здоровья, законодательных норм и стратегий снижения его образования
- Это ваше тело на фастфуде
- Питание в фастфуде и кардиометаболические нарушения: Обзор современных исследований
- Кратковременное потребление большого количества соли снижает функцию плечевой артерии и микрососудов при отсутствии изменений артериального давления
- Питание в фастфуде и кардиометаболические нарушения: Обзор современных исследований