Правда, что в "пищу добавляют аналоги наркотиков, чтобы сокращать людям жизнь"?

 
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Vaistai
Vaistai
ФОТО: Shutterstock
Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, в котором рассказывается о том, что продукты специально “фаршируют заменителями героина и кокаина, чтобы люди болели. Это называется медленным геноцидом”. Мы ознакомились с видео и выяснили: пусть постоянное и чрезмерное употребление в пищу ряда таких продуктов, как фаст-фуд и мучное, может в итоге нанести вред здоровью, ни о каком “геноциде” нет и речи.

Тезисы

“…Это все запустили для того, чтобы сокращать людям жизнь, чтобы они болели и преждевременно уходили из этого мира. Торты, пироги, пряники, хот-доги, пицца, булочки – это такой же наркотик, потому что за большие деньги ученые разрабатывают заменители героина и кокаина, а также кладут это все в муку. Там нет ничего ценного, там нет никаких минералов, никаких витаминов, никаких энзимов, нет отрубей, там только глютен – клей, который клеит ваши драгоценные кровеносные сосуды и кишечник. Это я называю процессом медленного геноцида”, - сообщает мужчина в видеоролике.

Вердикт

Эксперт в видеоклипе делает ряд заявлений, которые кажутся сильно преувеличенными или недоказанными на основе научных исследований. Хотя избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фуда, газировки и мучных изделий может значительно увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, приравнивать это к геноциду нельзя. Наш вердикт – частично не правда, частично отсутствует контекст, благодаря которому можно было бы понять высказывания эксперта.

Комментарий Детектор лжи

Доказательства того, что по всему миру в муку, которая используется для выпечки хлеба либо кондитерских изделий, добавляются наркотики вроде героина, кокаина либо их аналоги – отсутствуют. За качеством продуктов, которые используются для приготовления пищи в Европейском Союзе и странах европейского содружества, следит как Европейское агентство по безопасности продуктов питания, так и контролирующие органы отдельных государств ЕСЛитве - Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы). Ни та, ни эта организация не сообщали о присутствии в муке наркотических веществ.

Многие хлебобулочные изделия, особенно те, что приготовлены из обогащенной муки, могут содержать витамины и минералы. Опасения относительно обработанных продуктов, таких, как хот-доги и пицца, которые могут быть “бедными” на витамины и минералы, действительно существуют. Некоторые исследования указывают на то, что в хлебобулочных изделиях может присутствовать акриламид, который может представлять определенные риски для здоровья.

Ложь

Глютен — это белок, присутствующий в семенах многих злаковых растений (в том числе и в пшенице, рже, ячмене), и он может вызывать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Однако утверждение о том, что глютен “может заклеить” кровеносные сосуды и кишечник, научными данными не подтверждается. Разбор мифов о глютене можно прочитать здесь и здесь.

Ученые сходятся на том, что частое и избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фудов, газировки и мучных изделий может увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

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