Правда, что в "пищу добавляют аналоги наркотиков, чтобы сокращать людям жизнь"?

“…Это все запустили для того, чтобы сокращать людям жизнь, чтобы они болели и преждевременно уходили из этого мира. Торты, пироги, пряники, хот-доги, пицца, булочки – это такой же наркотик, потому что за большие деньги ученые разрабатывают заменители героина и кокаина, а также кладут это все в муку. Там нет ничего ценного, там нет никаких минералов, никаких витаминов, никаких энзимов, нет отрубей, там только глютен – клей, который клеит ваши драгоценные кровеносные сосуды и кишечник. Это я называю процессом медленного геноцида”, - сообщает мужчина в видеоролике.