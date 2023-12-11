Правда, что "ученые выяснили: диоксид титана, который используется в зубной пасте, может вызвать рак"?

Тезисы
Диоксид титана, который используется в зубной пасте, как краситель и как пищевая добавка, смертельно опасное вещество.
Вердикт
Утверждать, что диоксид титана абсолютно безвреден или вреден, было бы чрезмерным упрощением. Агентства, которые отвечают за безопасность пищевых продуктов ряда стран (таких, как Канада, Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландия), считают диоксид титана безопасным для использования в пищевой промышленности. Агентство Европейского Союза – нет. Поэтому важно рассматривать контекст использования диоксида титана и последние научные данные для обоснованных выводов о его безопасности. И именно такой информации в видеоролике и не хватает. Наш вердикт – отсутствует контекст, необходимый для полного понимания ситуации, сложившейся вокруг использования диоксида титана.
Комментарий Детектор лжи
Диоксид титана (который также известен как пищевая добавка E-171) широко используется в различных отраслях, включая пищевую промышленность, косметику и производство красок. Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало диоксид титана, как “возможно канцерогенный для человека” на основании исследований, которые показали рост опухолей легких у крыс, связанный с вдыханием диоксида титана. С критикой этих исследований можно ознакомиться здесь, а здесь прочитать мнение других исследователей, которые указывают на возможную опасть использования диоксида титана. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в 2021 году опубликовало отчет, в котором подвергло сомнению безопасность E171, что привело к его запрету в Европейском союзе.
Однако 23 ноября 2022 года Генеральный суд Европейского Союза отменил заключение о канцерогенности диоксида титана и опубликовал заявление: “во-первых, Комиссия допустила очевидную ошибку в своей оценке надежности и приемлемости исследование, на котором была основана классификация, и, во-вторых, оно нарушило критерий, согласно которому эта классификация может относиться только к веществу, которое обладает свойством вызывать рак”. Генеральный суд ЕС утверждает, что представленные научные доказательства не дают полной картины об ингредиенте: “в данном случае требование основывать классификацию канцерогенного вещества на надежных и приемлемых исследованиях не было удовлетворено”.
В Соединенном Королевстве (Великобритания) Агентство по пищевым стандартам (FSA) инициировало проверку заключения EFSA. В январе 2022 года был опубликован документ с промежуточными выводами, что в целом совокупность доказательств не подтверждает выводы, сделанные EFSA.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) оценило безопасность пигмента диоксида титана в качестве красящей добавки в пищевых продуктах, лекарствах и косметических целях, а также в качестве ингредиента солнцезащитных средств. FDA также выпустило руководство, разъясняющее безопасное использование пигмента диоксида титана в качестве пищевого красителя, и заявило, что диоксид титана можно безопасно использовать в косметике, включая косметику, предназначенную для использования вокруг глаз.
Министерство здравоохранения Канады подтвердило безопасность диоксида титана в пищевых продуктах. В своем подробном научном отчете за 2022 год Управление по контролю за продуктами питания Министерства здравоохранения Канады заявило, что в ходе этого обзора “не выявило каких-либо серьезных проблем со здоровьем, связанных с использованием диоксида титана”.
- Источники
- Научная информация о использовании диоксида титана в качестве пищевой добавки
- Солнцезащитный крем: химические ингредиенты и безопасность в летнее время
- Солнцезащитный крем: как защитить кожу от солнца
- Диоксид титана: E171 больше не считается безопасным при использовании в качестве пищевой добавки
- Прощай, E171: ЕС запрещает диоксид титана в качестве пищевой добавки
- Генеральный суд отменяет делегированное постановление Комиссии от 2019 года в той мере, в какой он касается гармонизированной классификации и маркировки диоксида титана как канцерогенного вещества при вдыхании в определенных порошковых формах
- Агентство по пищевым стандартам (FSA) – о диоксиде титана
- Диоксид титана – что это такое
- Обзор доказательств генотоксичности диоксида титана
- Возможные побочные эффекты пищевой добавки E171 (диоксид титана), связанные с специфической токсичностью частиц для человека, включая иммунную систему