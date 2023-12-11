Правда, что "ученые выяснили: диоксид титана, который используется в зубной пасте, может вызвать рак"?

Тезисы

Диоксид титана, который используется в зубной пасте, как краситель и как пищевая добавка, смертельно опасное вещество.

Вердикт

Утверждать, что диоксид титана абсолютно безвреден или вреден, было бы чрезмерным упрощением. Агентства, которые отвечают за безопасность пищевых продуктов ряда стран (таких, как Канада, Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландия), считают диоксид титана безопасным для использования в пищевой промышленности. Агентство Европейского Союза – нет. Поэтому важно рассматривать контекст использования диоксида титана и последние научные данные для обоснованных выводов о его безопасности. И именно такой информации в видеоролике и не хватает. Наш вердикт – отсутствует контекст, необходимый для полного понимания ситуации, сложившейся вокруг использования диоксида титана.

Комментарий Детектор лжи