Правда, что "Сильвестр Белт обвинил в своем плохом результате певицу из Израиля"?

Эден Голан, певица, которая в этом году на конкурсе Евровидения 2024 представляла Израиль, выступала шестой, Сильвестр Белт – представитель Литвы был седьмым, и на подиум сцены вышел сразу после Эден Голан. Выступление Голан и затем Белта можно найти в записи на официальной трансляции Евровидения (Эден Голан с 36,48 минуты по 40,08 минуту, а Сильвестра Белта с 40.59 минуты до 43.50 минуты). Достаточно посмотреть выступление Эден Голан и затем Сильвестра Белта, чтобы убедиться в том, что зал действительно гудел в то время, когда Голан исполнила свою песню. Шум со стороны зрителей сопровождал и выступление исполнителя из Литвы. О своих впечатлениях от выступления перед гудящей в зале толпой Сильвестр Белт также рассказал (0.55 – 1.20 минута видеорепортажа) литовским журналистам: „Вопрос журналиста: как ты себя чувствовал, когда вышел на сцену после Израиля? Ответ: было очень сложно петь после страны… от которой все гудело. Я пробовал себя собрать, было нелегко, но я сделал все что мог в этой ситуации.“