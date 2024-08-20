Многие международные организации, правительства и НПО активно работают над сохранением окружающей среды и биоразнообразия, поэтому заявление, что лидеры государств стремятся к уничтожению всего живого, является ничем иным, как подтасовкой фактов и примитивной манипуляцией. Примером усилий международного сообщества по защите окружающей среды являются глобальные климатические соглашения, такие, например, как Парижское соглашение по климат у, принятое в 2015 году, и цели программы ООН по устойчивому развитию .

Роботы в настоящее время не обладают сознанием, не могут формулировать собственные цели и, тем более, не могут делать заявления с трибун. Все роботы на сегодняшний день работают на основе программного обеспечения, разработанного людьми, и выполняют задачи, предписанные им людьми. О том, что на сегодняшний день представляет собой искусственный интеллект, можно прочитать здесь, здесь и здесь. В Европейском Союзе приняли закон, который создает правовую базу по использованию искусственного интеллекта на территории ЕС. Утверждение о том, что роботы публично заявляли о желании уничтожить человечество, не имеет под собой никаких оснований и является выдумкой. Заявления о том, что роботы хотят уничтожить человечество, относятся к фантастической литературе или фильмам, таким, как „Терминатор“, а не нашей с вами действительности.