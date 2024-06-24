Правда, что "полынь убивает 98 процентов раковых клеток в течение шестнадцати часов"?

“Это растение убивает 98% раковых клеток всего за шестнадцать часов. Растение это — полынь. Экспериментами доказано, что данное растение не оказывает никакого негативного воздействия на здоровые клетки организма. Когда во время очередного эксперимента учёные добавили к артемизинину железо, а затем прикрепили к тканям лёгких, в основном к заражённым раком, то артезиминин воздействовал на „плохие“ клетки, при этом оставляя „здоровые“ клетки нетронутыми“, – сообщают создатели видеоролика.

Пока что доказательств того, что артемизинин убивает 98% раковых клеток за 16 часов, при этом не оказывает никакого негативного влияния на здоровые клетки, несмотря на несколько многообещающих результатов научных исследований, нет. Нам бы хотелось отметить, что при лечении онкологических заболеваний исключительно важно полагаться на те методы лечения и терапии, которые уже были тщательно проверены и показали свою надежность. Как в видеоролике, так и его описании отсутствует контекст, благодаря которому зрители могли бы понять, что пока убедительного подтверждения эффективности и безопасности артемизинина, как средства лечения рака, нет.